Maeve Aerospace strikt nieuwe partner

Japan Airlines gaat samenwerken met het in Nederland gevestigde Maeve Aerospace aan de Maeve Jet, een hybride-elektrisch regionaal vliegtuig.

Japan Airlines (JAL) heeft een overeenkomst gesloten met Maeve Aerospace. De luchtvaartmaatschappij zal ondersteuning bieden bij het ontwerp en de operationele aspecten, zodat Maeve de specificaties van het vliegtuig kan optimaliseren en het kan voldoen aan de eisen van het Japanse netwerk.

De Japanners zijn enthousiast over Maeve: ‘Als eilandnatie is Japan sterk afhankelijk van luchtvervoer om de verschillende regio’s met elkaar te verbinden’, aldus Yuji Koyama, senior vice-president van corporate planning bij JAL. ‘De Maeve Jet biedt een oplossing die de milieu-impact flink vermindert en tegelijk de economische efficiëntie verhoogt.’ JAL is een van de maatschappijen waarmee Maeve heeft gesproken over het meest recente ontwerp van het bedrijf.

Gewijzigde plannen

Maeve Aerospace paste begin deze maand het ontwerp van zijn vliegtuig wederom radicaal aan en spreekt nu van de Maeve Jet of Maeve Jet 500. Het Maeve Jet-ontwerp wijkt aanzienlijk af van het eerdere M80-concept. De motoren zijn verhuisd naar de achterzijde van de romp.

De voorstellen van Maeve zijn de afgelopen drie jaar ingrijpend veranderd: van een 44-zitters elektrisch vliegtuig met acht motoren, via een viermotorig ontwerp, tot een twin-hybride elektrisch model voor tachtig passagiers. Maeve mikt op de eerste vlucht in 2030 en op ingebruikname in 2033.