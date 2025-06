Autoriteiten onderzoeken helikopterdrama New York

Onderzoekers naar de fatale helikoptercrash in New York eerder dit jaar richten hun aandacht op mogelijke problemen met de rotorbladen van het toestel. Dat melden bronnen die bekend zijn met het onderzoek.

De ramp vond plaats op 10 april, toen een Bell 206L-4 helikopter tijdens een sightseeingvlucht plotseling in een snelle duikvlucht terechtkwam en neerstortte in de Hudsonrivier. Alle zes inzittenden kwamen om het leven, waaronder een Spaans echtpaar dat werkte voor Siemens, hun drie kinderen, en de piloot.

De helikopter was uitgerust met rotorbladen van het Amerikaanse bedrijf Van Horn Aviation, gevestigd in Tempe, Arizona. Deze bladen, gemaakt van onder andere koolstofvezel en glasvezel, worden vaak gebruikt als vervanging voor metalen bladen die versleten raken.

Volgens Mike Roth, eigenaar van de touroperator New York Helicopter, waren de Van Horn-bladen ongeveer een jaar voor het ongeluk geïnstalleerd en hadden ze zo’n 1.000 vlieguren achter de rug. De helikopter zelf was geleased van het bedrijf Meridian Helicopters uit Louisiana.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verspreidde begin mei een zogenoemd ‘airworthiness concern sheet’, een waarschuwing aan exploitanten van Bell 206L-helikopters om meldingen te verzamelen over hevige trillingen tijdens de vlucht. Hoewel het document het ongeluk in april niet expliciet noemt, verwijst het wel naar een ander ernstig incident waarbij soortgelijke trillingen schade aan de staart van een helikopter veroorzaakten.

Piloot Pete Emerson, betrokken bij dat incident in september vorig jaar, beschreef hoe zijn helikopter plotseling heftig begon te trillen tijdens een solovlucht. ‘Ik dacht dat ik ging sterven, zo erg trilde het toestel,’ zei Emerson. Hij wist de helikopter met moeite aan de grond te zetten, waarbij de trillingen zelfs nog verergerden.

Emerson zei dat hij later van Van Horn-medewerkers en via online fora begreep dat dergelijke trillingen vooral kunnen optreden wanneer een helikopter met composietbladen licht beladen is, bijvoorbeeld wanneer er weinig brandstof aan boord is en er slechts één persoon in zit. Hij betreurt dat deze risico’s niet duidelijker werden gecommuniceerd bij de aanschaf van de rotorbladen.

Opmerkelijk is dat Van Horn Aviation al in maart, een maand vóór de crash, een waarschuwing uitbracht aan piloten van Bell-helikopters met hun composietbladen. Daarin werden instructies gegeven voor het herkennen en omgaan met vibraties, alsook aanvullende onderhoudsmaatregelen.

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), die het ongeluk onderzoekt, heeft nog geen officiële conclusie getrokken over de oorzaak van de crash. Een definitief rapport wordt pas over enkele maanden verwacht, en het onderzoek kan nog verschillende wendingen nemen.

Van Horn Aviation heeft laten weten het onderzoek van de NTSB te respecteren en geen inhoudelijk commentaar te geven totdat dat is afgerond. Ook Bell, fabrikant van de helikopter en onderdeel van het Textron-concern, wilde niet reageren, behalve om te benadrukken dat zij exploitanten oproepen trillingen direct bij de FAA te melden.

Het bedrijf van Mike Roth, dat al 26 jaar sightseeingvluchten uitvoert boven New York, staat voorlopig aan de grond. De FAA schortte de activiteiten op na het ongeluk en startte een onderzoek naar de vergunning en veiligheidsprocedures van de touroperator. Volgens bronnen die zijn ingelicht over de bevindingen van de FAA-audit, zijn er geen grote operationele problemen of tekortkomingen in de luchtwaardigheid van de vloot vastgesteld.