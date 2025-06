Douane doet opmerkelijke vondst op Schiphol

De Douane op Schiphol kijkt niet vaak meer op van een grote cocaïnevondst, maar een vondst van deze week was wel erg bijzonder. Drie Duitsers werden gepakt met bijzondere vogeleieren.

Op maandag 16 juni hield de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met de Douane en de Koninklijke Marechaussee drie Duitse verdachten aan. Tijdens de controle bleek dat zij bijzondere vogeleieren in hun bezit hadden. In totaal ging het om 79 eieren in de handbagage van de Duitse reizigers.

Inspecteurs van de NVWA vermoeden dat het gaat om eieren van de papegaaiduiker. Deze vogel is een inheemse soort en staat op de beschermde lijst van de Europese Vogelrichtlijn. De NVWA nam de 79 eieren, volgens de Douane afkomstig uit IJsland, mee en broedt ze nu in een speciaal laboratorium uit. Sommige van de eieren stonden op het punt van uitkomen.

De Koninklijke Marechaussee hield de drie Duitse smokkelaars aan en maakte een proces-verbaal tegen hen op. Bij een achtergrondcontrole bleek dat één van de drie reizigers al eens eerder was opgepakt voor illegale vogeleierensmokkel. Dat incident vond tevens plaats op Schiphol, ongeveer een jaar geleden.

Vogeleierensmokkel

Papegaaiduikers zijn kleurrijke zeevogels, ook wel bekend als de “clowns van de zee” vanwege hun vrolijke uiterlijk. Ze hebben een zwart-wit verenkleed en een opvallende, felgekleurde snavel die in het broedseizoen nog levendiger wordt. Deze vogels broeden veelal in kolonies op kliffen en eilanden, zoals IJsland, de Faeröer Eilanden en het noorden van Brittannië. Ze zijn behendige zwemmers en duikers en eten voornamelijk vis.

De NVWA beweert dat er een grote illegale markt is voor bijzondere vogels en eieren. Volgens de autoriteit verdienen criminelen er veel geld mee en is de handel daarom erg lucratief. De handel gaat ook niet altijd zonder risico’s, omdat de manier waarop de dieren worden gevangen vaak erg gewelddadig is. Vele dieren sterven door de jacht of het vervoer.