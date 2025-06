Embraer krijgt recordorder uit Amerika

Ondanks de grote domper in de eerste dagen van de Paris Air Show 2025 kan Embraer alsnog tevreden terugkijken op het vliegspektakel. De Braziliaanse vliegtuigbouwer kan een megabestelling uit Amerika toevoegen aan het orderboek.

De Amerikaanse feedermaatschappij SkyWest plaatste een vaste bestelling voor zestig Embraer E175-toestellen, met de kooprechten voor nog eens vijftig vliegtuigen van hetzelfde model. Volgens de catalogusprijzen is de deal goed voor 3,6 miljard Amerikaanse dollar en vergroot dit de vloot van de feedermaatschappij aanzienlijk.

De Amerikaanse maatschappij heeft al de positie als ’s werelds grootste eigenaar en exploitant van E-Jets en beschikt over 263 ERJ-175-vliegtuigen, met zestien machines in het orderboek. Positief voor SkyWest is dat Embraer over minder lange wachtlijsten beschikt dan concurrenten Boeing en Airbus. De Amerikaanse airline verwacht de eerste leveringen in 2027 te ontvangen.

SkyWest Airlines is tevens de grootste feedermaatschappij in Amerika. Behalve Embraer-toestellen, beschikt de airline over een vloot van 318 Bombardier CRJ-vliegtuigen, waaronder de -100, -700 en -900-varianten. De airline voert feedervluchten uit voor American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines en Alaska Airlines naar hun respectievelijke hubs, waarna de maatschappijen passagiers doorvliegen naar hun eindbestemming.

Opluchting

De deal is een grote opluchting voor Embraer. De Braziliaanse vliegtuigbouwer kreeg eerder op de Paris Air Show 2025 te maken met een flinke domper toen LOT Polish Airlines de Airbus A220 verkoos boven de Embraer E195-E2. Voor sommigen kwam die keuze onverwachts, aangezien de Poolse airline op dit moment exclusief Boeings en Embraers in haar vloot heeft.