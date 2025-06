KLM schrapt alle vluchten naar Midden-Oosten

KLM schrapt per direct alle vluchten met bestemmingen in het Midden-Oosten; ook steden in de Golfregio worden vermeden. Deze maatregel is een reactie op de oplopende spanningen in het gebied.

De maatregel wordt uit voorzorg gehanteerd en geldt voor woensdag 18 juni en donderdag 19 juni. Eerder schrapte KLM al vluchten naar Tel Aviv wegens de grote dreiging. Nu verdwijnen ook andere bestemmingen tijdelijk in de regio, waaronder Dubai, Dammam en Riyad. Reizigers die een vlucht naar een van deze destinaties hadden geboekt, worden op een andere wijze naar hun bestemming gebracht.

De zet van KLM is een directe reactie op de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Ongeveer een week geleden begon Israël met raketaanvallen op Iraanse strategische doelen. Sindsdien bestoken beide landen elkaar over en weer met raketten, waarbij al honderden doden zijn gevallen. Luchtvaartmaatschappijen vermijden de regio over het algemeen en vliegen noordelijker, boven Turkmenistan.

Amerika

Het conflict speelt zich tot nu toe vrijwel uitsluitend af tussen Israël en Iran, maar een potentiële Amerikaanse deelname wordt nog altijd niet uitgesloten. De vrees dat ook de Verenigde Staten zich mengen in het conflict en Iraanse nucleaire installaties gaan aanvallen, groeit. Mocht dat gebeuren, dan kan dit leiden tot Iraanse vergeldingsacties in de Golfregio, waar de Verenigde Staten over meerdere strategische doelen beschikken.

KLM houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt op basis daarvan gepaste maatregelen. ‘KLM annuleert op 18 en 19 juni de vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam. Door de recente wijzigingen in het luchtruim als gevolg van de onrust in de regio heeft KLM besloten deze vluchten niet uit te voeren. Reizigers zijn hierover geïnformeerd en KLM biedt hen alternatieven of omboekmogelijkheden aan. Wij begrijpen dat dit vervelend is en betreuren het ongemak’, aldus een woordvoerder van de maatschappij tegenover Up in the Sky.