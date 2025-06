Mogelijk hogesnelheidstrein tussen Rotterdam en Brussels Airport

Brussels Airport lijkt eindelijk de langgekoesterde hogesnelheidstrein te gaan verwelkomen. Deutsche Bahn heeft een verzoek ingediend bij de Belgische spoorbeheerder voor een nieuwe hogesnelheidsverbinding.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws moet de trein vanaf 7 september 2026 twee keer per dag rijden. De Duitse ICE-trein zou vanaf Keulen vertrekken om 06:00 uur en 17:00 uur richting het Belgische Antwerpen. De terugrit vanaf Antwerpen vindt plaats om 11:00 uur en 19:00 uur. Tussendoor stopt de trein in Aken, Luik, Leuven en op Brussels Airport.

Voor de Belgische nationale luchthaven zou het een primeur betekenen. Het is voor het eerst dat vliegveld Zaventem wordt ontsloten per hogesnelheidstrein. Antwerpen zou voor het eerst een Duitse ICE-trein verwelkomen. Brussels Airport kent op dit moment één enkele internationale verbinding: de Eurocity-trein richting Rotterdam. Deze trein is echter geen hogesnelheidsverbinding.

Er zit ook een Nederlands tintje aan het project. In de voorgestelde dienstregeling wordt ook ruimte bewaard om de treinverbinding door te trekken naar Rotterdam. Daarmee zouden inwoners van Zuidwest-Nederland gemakkelijk en snel op de luchthaven van Brussel kunnen komen. Of dat ook realiteit wordt, is nog te bezien. Het is niet ondenkbaar dat Schiphol daar een stokje voor gaat proberen te steken.

Belgisch spoornet

Net als in Nederland is het Belgisch spoornet overvol. Zeker in de tunnels van de federale metropoolregio Brussel is het proppen. Regelmatig worden nieuwe spoorverbindingen afgewezen met het argument dat het er te druk is. Ook tussen Mechelen en Antwerpen is het spoor veelal te vol en is er regelmatig sprake van oponthoud.