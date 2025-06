Blusvliegtuig Cargolux-dochter crasht in Turkije

Cargolux heeft bevestigd dat één van de vliegtuigen van haar dochteronderneming Aquarius Aerial Firefighting (AFF) betrokken is geraakt bij een ongeval tijdens een blusoperatie in Turkije. Het toestel, een Air Tractor AT-802F Fire Boss, registratie LX-AFE, was actief bij het bestrijden van een natuurbrand toen het ongeval plaatsvond tijdens het opscheppen van water.

Aan boord bevonden zich een piloot van AFF en een Turkse waarnemer. Beiden konden het toestel op eigen kracht verlaten. Er vielen geen dodelijke slachtoffers. De inzittenden werden kort na het incident gered door een politieboot en overgebracht naar het ziekenhuis voor medische controle en observatie.

Aquarius Aerial Firefighting en moedermaatschappij Cargolux hebben aangegeven volledig te zullen meewerken aan het onderzoek van de Turkse autoriteiten naar de oorzaak van het ongeval.

Cargolux, met hoofdkantoor in Luxemburg, is Europa’s grootste vrachtluchtvaartmaatschappij. De luchtvrachtvervoerder exploiteert een vloot van 30 Boeing 747-8 en Boeing 747-400 vrachtvliegtuigen. Daarnaast heeft Cargolux tien nieuwe Boeing 777-8F besteld ter vervanging van de oudere 747-400’s. Onder de paraplu van Cargolux Group valt ook Aquarius Aerial Firefighting, de gespecialiseerde eenheid voor luchtbrandbestrijding. De Luxemburgse vrachtvervoerder heeft ruim 62 miljoen euro geïnvesteerd in de aanschaf van twaalf Air Tractor AT-802F Fire Boss-blusvliegtuigen.