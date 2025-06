Boeing 777x terug op koers?

Na jaren van vertragingen en technische tegenslagen heeft Boeing op de Paris Air Show bevestigd dat de 777X-programma nu definitief op koers ligt. De nieuwe generatie widebody-toestellen krijgt een gefaseerde introductie: de 777-9 verschijnt in 2026, gevolgd door de vrachtvariant, de 777-8F in 2028, en de passagiersvariant, de 777-8 tegen, het einde van dit decennium.

Volgens Boeing is het vertrouwen in de planning hersteld, mede dankzij het oplossen van structurele problemen en hernieuwde steun van luchtvaartautoriteit FAA. Een grote hobbel werd in 2024 genomen toen scheurtjes werden ontdekt in een titanium onderdeel dat motor en vleugel verbindt. De oorzaak bleek een luchtstroomprobleem, inmiddels opgelost met een herontwerp. Sindsdien verlopen testvluchten zonder verdere incidenten.

De 777X bouwt voort op de succesvolle 777-serie, met verschillende upgrades in aerodynamica, brandstofefficiëntie en passagierscomfort. De 777-9 wordt Boeing’s grootste passagiersvliegtuig ooit, met ruimte voor dertig extra passagiers ten opzichte van de 777-300ER. De 777-8 krijgt een vernieuwde cabine-layout voor meer stoelen, ondanks een iets kortere romp.

Innovaties zijn onder andere bredere stoelen, grotere bagagebakken en ramen op ooghoogte. De 777-8F vrachtvariant biedt plek aan zeven extra vrachtpallets en moet de verouderende 747-vloot vervangen.

Boeing heeft inmiddels 535 orders binnen van 14 luchtvaartmaatschappijen voor de machine. Toch blijven leasemaatschappijen zoals Air Lease Corporation terughoudend. Zij uiten zorgen over de restwaarde van de toestellen en beperkte interesse onder klanten. Topman John Plueger waarschuwt dat verdere vertragingen het vertrouwen in het programma ondermijnen.