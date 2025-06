Elon Musks Marsmissie opnieuw onder druk

Woensdagavond is de Starship-raket van SpaceX geëxplodeerd tijdens een test in Texas. De enorme vuurbol was in de wijde omtrek te zien. Het is de zoveelste tegenslag in het ambitieuze ruimteprogramma van Elon Musk.

De explosie gebeurde rond elf uur ‘s avonds lokale tijd, tijdens een zogenaamde ‘static fire test,’ een test waarbij de motoren worden ontstoken terwijl de raket op de grond blijft. Volgens autoriteiten in Cameron County ging het mis en volgde er een ‘catastrofale fout’ die tot de explosie leidde. Er vielen geen gewonden.

SpaceX liet weten dat er sprake was van een ‘ernstige storing’ tijdens de voorbereidingen voor wat de tiende testvlucht had moeten worden. Het bedrijf riep mensen op om uit de buurt van het testgebied te blijven, terwijl het samen met lokale instanties het terrein veiligstelde.

Musk zelf reageerde luchtig op zijn platform X, waar hij schreef: ‘Just a scratch,’ zonder verdere uitleg.

Toch is de klap groot. Starship is hét prestigeproject van SpaceX. De raket is meer dan 120 meter hoog en moet volledig herbruikbaar worden, een doorbraak in ruimtevaart. Musk wil met Starship uiteindelijk mensen naar Mars sturen. Volgens hem zou dat in theorie al volgend jaar kunnen, wanneer de planeet relatief dicht bij de aarde staat.

De explosie van woensdag komt nog geen twee maanden na een ander opvallend incident. In mei van dit jaar lanceerde SpaceX een eerdere versie van Starship, eveneens vanaf de basis in Texas. Aanvankelijk leek de lancering goed te verlopen, maar halverwege de vlucht verloor de raket de controle. Het bovenste deel bereikte weliswaar de ruimte, maar begon na zo’n dertig minuten ongecontroleerd te tollen.

Kort voor die storing werd besloten om acht testsatellieten niet los te koppelen wegens een technisch probleem. Ook de onderste trap van de raket ging verloren; die wist geen gecontroleerde landing in zee uit te voeren. Het was de negende volledige test sinds april 2023, en de eerste keer dat een eerder gebruikte booster werd ingezet.

Musk gaf toen aan dat een lek in de hoofdtank waarschijnlijk de oorzaak was van het verlies aan controle. Hij benadrukte wel dat er ‘veel waardevolle data’ zijn verzameld en zei te verwachten dat er om de paar weken nieuwe testvluchten zullen volgen.

Om dat doel te halen, heeft SpaceX veel middelen vrijgemaakt. Personeel van andere projecten, zoals het Dragon-ruimtevaartuig, is overgeplaatst naar het Starship-team, en er is flink geïnvesteerd in de ontwikkelingslocatie in Texas.

De ontwikkeling verloopt echter moeizaam. Behalve de explosie van woensdag zijn er dit jaar al drie testvluchten mislukt. Ook loopt SpaceX achter op schema voor een belangrijke NASA-opdracht: het bouwen van een versie van Starship die in 2027 mensen naar de maan moet brengen.