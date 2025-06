Piloten op scherp na rookmeldingen

De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NTSB waarschuwt voor risico’s bij bepaalde motoren van Boeing- en Airbus-toestellen, na meerdere incidenten waarbij rook in de cockpit ontstond. Het gaat om de Leap-motoren van CFM International, gebruikt in onder meer de Boeing 737 Max en Airbus A320neo.

De oorzaak ligt bij een relatief onbekend noodmechanisme in deze motoren: het Load Reduction Device, ofwel het LRD. Dit systeem wordt geactiveerd bij ernstige motorschade, zoals na een bird strike, en voorkomt grotere schade door rotorbladen los te koppelen. Daarbij kan echter olie vrijkomen, die via ventilatieopeningen in de cockpit en cabine terechtkomt, met rookontwikkeling als gevolg.

Hoewel er in geen van de gemelde gevallen brand was, veroorzaakte de rook gevaarlijke situaties. Zo moest in maart 2023 een toestel van Southwest Airlines terugkeren naar Cuba en ontstond in december in New Orleans opnieuw rook in de cockpit na een vergelijkbare bird strike. In beide gevallen landden de toestellen veilig.

De NTSB vreest echter dat veel piloten het bestaan en de werking van het LRD-systeem niet goed kennen. In de handleiding van de 737 Max ontbrak deze informatie lange tijd volledig. De organisatie roept daarom de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA op om luchtvaartmaatschappijen te verplichten hun bemanningen hierover actief te informeren.

‘Piloten moeten weten dat rook in de cockpit kan optreden bij activering van het LRD-systeem, juist tijdens kritieke fases zoals opstijgen of landen,’ aldus de NTSB in haar eindrapport van 18 juni over het incident in december 2023.

Tegelijkertijd werken Boeing en CFM International aan een software-update die een klep automatisch zal sluiten zodra het systeem in werking treedt, waardoor de rookverspreiding wordt beperkt. De aanpassing wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026.

Niet alleen de VS, maar ook Europa en China worden door de NTSB opgeroepen om hun vliegtuigen met Leap-1A- en Leap-1C-motoren, gebruikt in respectievelijk de Airbus A320neo en Comac C919, op deze risico’s te controleren.