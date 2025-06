Air India grijpt na 787-crash in op Schiphol

Air India vliegt wegens ‘extra veiligheidsinspecties’ naar aanleiding van de crash met een van haar Boeing 787-8’s vanaf vandaag tot tenminste 15 juli wekelijks minder tussen het Indiase Delhi en Schiphol.

Vlak na de vliegramp beval de Indiase luchtvaartautoriteit aan controles uit te voeren op de gehele 787-vloot, behalve de 787-8’s ook de -9’s. Een bron meldde eerder bij Reuters dat het onderzoek zich vooral focust op de motor, flaps en het onderstel. Van de 33 toestellen zijn er inmiddels 26 geïnspecteerd en goedgekeurd. Het restant volgt komende dagen. Tevens gaat Air India uitgebreide veiligheidscontroles uitvoeren op haar 777’s.

