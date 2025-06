Veiligheidseisen met A319 en A320 geschonden

Drie Airbus-vliegtuigen van Air India, waaronder een Airbus A319 en A320, hebben weken gevlogen zonder dat verplichte inspecties van de kritieke nooduitrusting zijn uitgevoerd.

Het betreft controles van onder meer de noodglijbanen en de zuurstofvoorzieningen. De Indiase luchtvaartautoriteit Directoraat-Generaal voor de Burgerluchtvaart (DGCA) stuitte hier vorige maand na meerdere steekproeven op, al komen de bevindingen nu pas aan het licht nadat vorige week een Boeing 787-8 vlak na vertrek crashte in een woonwijk nabij de luchthaven van Ahmedabad (India).

Drie vertraagde inspecties

Alle drie de toestellen waren ondanks de vertraagde checks gewoon in gebruik, blijkt uit het onderzoeksrapport van de DGCA, dat ingezien is door Reuters. Een A319 had drie maanden geleden al gecheckt moeten worden. In die tijd werd de machine ingezet op binnenlandse routes. Een ander vliegtuig, een A320, had een maand geleden al de nodige controles moeten ondergaan. Dit toestel werd ingezet op routes buiten India, zoals naar Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en Riyad (Saudi-Arabië). Tot slot liep de inspectie van het derde vliegtuig een vertraging van een week op. Behalve deze drie gevallen zou een groot deel van de vloot beschikken over verouderde registratiedocumenten.

Geen tijdige reactie

Zelfs nadat de vertraagde inspecties bij de A319 en A320 aan het licht kwamen, greep Air India volgens de DGCA niet tijdig in. ‘Deze gevallen geven aan dat vliegtuigen voor burgerluchtvaart werden gebruikt met verlopen of niet-geverifieerde nooduitrusting, wat een schending is van de standaard luchtwaardigheids- en veiligheidseisen’, aldus de toezichthouder. Zij legt bij constatering de desbetreffende luchtvaartmaatschappij in veel gevallen een boete op. Vorig jaar werden in India 23 overtredingen geregistreerd, waarvan de helft bij Air India (Express). De hoogste boete bedroeg meer dan een ton wegens ‘onvoldoende zuurstof aan boord’ tijdens een vlucht naar het Amerikaanse San Francisco.