Balletje ligt bij Eindhoven Airport

Naar aanleiding van een kort geding dat de zakenluchtvaart eerder deze maand tegen Eindhoven Airport aanspande, mag de luchthaven zelf bepalen of privévluchten vanaf 2026 geweerd worden.

De luchthaven noemde eerder dat de aanwezigheid van general aviation ‘in zeer beperkte mate bijdraagt aan de mobiliteitsbehoefte van de regio’. Zij liet toentertijd weten dat privévluchten voor milieuvervuiling zorgen, maar ze hamert nu vooral op het lawaai dat die met zich meebrengen. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de maatschappelijke belangen van Eindhoven Airport zwaarder wegen dan die van de zakenluchtvaart, blijkt uit de uitspraak. Daardoor mag het vliegveld general aviation vanaf 2026 verbieden. Voor maatschappelijk vliegverkeer, zoals traumahelikopters en vluchten die van toegevoegde waarde zijn voor de regio, houdt de luchthaven wel ruimte.

Veel minder privévluchten

Eindhoven Airport mag vanaf volgend jaar jaarlijks 40.500 vluchten uitvoeren, duizend minder dan een jaar eerder. Het vliegveld heeft echter besloten per 1 januari 2026 een einde te maken aan de zogeheten PPR-regeling, waarin general aviation enige ruimte werd geboden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drong hier reeds in 2023 samen met de ACNL op aan, omdat dit in strijd is met de Europese regels omtrent slotverordening. Hierdoor dienen privévluchten twee weken van tevoren aangemeld te worden. Ook de overgangsregeling tot aan 1 januari 2026 is volgens de rechter ‘op tijd en redelijk’. Eindhoven Airport liet al weten het aantal terug te willen schroeven van 1.560 per jaar naar 270.

Nog een rechtszaak

De rechtszaak werd aangespannen door onder meer ASL-JetNetherlands, de grootste aanbieder van privéjetvluchten op Eindhoven Airport. Zij stelt dat het besluit ‘in strijd is met geldende wetgeving’. De partijen benoemen dat Eindhoven Airport het publieke karakter van de luchthaven ondergeschikt maakt aan commerciële belangen van grote luchtvaartmaatschappijen. Bovendien raken verhuurders van hangars hun grootste huurders kwijt. De eigenaren sleepten Eindhoven Airport hiervoor eveneens voor de rechter en eisen een schadevergoeding. Deze uitspraak volgt volgende week.