Engelse TUI 737 vliegt ondanks F-16-escorte door

Op het toilet van een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI werd afgelopen donderdag een dreigbrief met een bommelding gevonden. Toch vloog het toestel door.

De machine, registratie G-TAWJ, vertrok 07:00 uur lokale tijd vanuit Cardiff (Wales) voor vakantievlucht BY6422 in de richting van Lanzarote, een van de Canarische Eilanden. Via de Atlantische Oceaan zette de 737 de route richting de bestemming voort. Echter, toen het vliegtuig bijna ter hoogte van Portugal vloog, werd op het toilet een dreigbrief met daarin een bommelding gevonden. Een lid van de cabin crew ging met het epistel naar de piloten die op hun beurt besloten contact op te nemen met de Portugese luchtverkeersleiding.

F-16’s de lucht in gestuurd

Naar aanleiding van de bommelding werden twee F-16’s de lucht in gestuurd vanaf een militaire vliegbasis in Portugal om de 737 te escorteren die nog altijd op een hoogte van 37.000 voet vloog (omgerekend meer dan 11.000 meter). In eerste instantie leek de machine uit te wijken naar Faro, een stad in het zuiden van Portugal, maar het alarm werd uiteindelijk ingetrokken, omdat de brief niet geloofwaardig bevonden werd. Daarom vloog de 737 gewoon door naar haar bestemming, maar werd tegelijkertijd wel in de gaten gehouden. ‘Na het verlaten van het luchtruim [van Portugal] ging de verantwoordelijkheid over naar Spanje, waarbij de Portugese F-16M’s de overdracht van de missie en de daaropvolgende terugkeer naar Monte Real uitvoerden’, aldus de Portugese luchtmacht.

AVSEC incident: The Civil Guard and emergency services were activated this Thursday at César Manrique Airport in Lanzarote, after receiving a bomb threat on a TUI plane that, after taking off from Cardiff (Wales), was preparing to land on the island.



TUI flight TOM6422 was… pic.twitter.com/aan0wE59qd— FL360aero (@fl360aero) June 19, 2025

Opgewacht op bestemming

De 737 landde na bijna vier uur op tijd op de luchthaven van Lanzarote. Brandweerlieden wachtten het vliegtuig op waarna her uiteindelijk werd begeleid naar een apart deel van de luchthaven. De passagiers moesten al hun bagage laten doorzoeken. Al snel werd duidelijk dat er geen explosief aan boord was. De politie doet onderzoek naar wie de brief op het toilet heeft achtergelaten. De 737 vertrok later die donderdag met een vertraging van meer dan twee uur weer terug in de richting van Cardiff.