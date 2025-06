Ongelukkig begin voor gloednieuwe American Airlines 787

American Airlines verwelkomde eerder deze maand een nieuwe Boeing 787-9. De opstartfase verliep op zijn zachtst gezegd nogal stroef.

Het toestel, registratie N846AN, zou op 4 juni vanuit Dallas Forth Worth International Airport een ferryvlucht, een vlucht zonder passagiers, uitvoeren naar Chicago O’Hare International Airport om van daar uit in dienst genomen te worden. Het vliegtuig, dat voorzien is van een nieuwe Premium-cabine en intern daarom aangeduid wordt als een 787-9P (P van premium), moest die dag echter vlak na take-off terugkeren naar de luchthaven van vertrek toen een onderhoudsprobleem geconstateerd werd.

Eerste vlucht geannuleerd

Een dag later vloog de 787 alsnog met vluchtnummer AA9780 naar Chicago. Daar werd het toestel klaargemaakt voor de eerste commerciële vlucht naar Los Angeles. Maar die werd evenals een dag eerder geannuleerd wegens een onderhoudsprobleem. Op 7 juni kon de Dreamliner dan eindelijk haar eerste vlucht uitvoeren voor American Airlines. De machine vertrok echter met meer dan twee uur vertraging wegens de beschikbaarheid van de cabin crew.

Forse vertraging

Daarmee leek de 787 na een slecht begin de weg omhoog te kunnen inzetten. De pech bleek nog niet altijd voorbij. De turnaround had anderhalf uur moeten duren. Wederom moest de vlucht geannuleerd worden wegens ‘onderhoud’. Pas een dag later keerde de Dreamliner terug in de richting van Chicago. Al met al liep de vlucht een vertraging van 32 uur op.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Speculaties doen de ronde dat de onderhoudsproblemen veroorzaakt zijn door zogeheten ‘groeipijnen’. Ook wordt gesuggereerd dat er een groter probleem met de 787 gaande is. Afgelopen jaren zijn meerdere problemen in het productieproces van de Dreamliner vastgesteld. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt wel dat het toestel in kwestie na de terugkeer in Chicago gewoon al haar vluchten volgens planning uitvoerde.