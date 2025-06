Ryanair 737-passagiers snappen besluit niet

Een Boeing 737 MAX 8 van Ryanair kwam afgelopen woensdag na de landing op de luchthaven van het Griekse Kalamata in botsing met de vangrail.

De machine, registratie EI-HMZ, steeg om 09:00 uur lokale tijd, een halfuur later dan gepland, met vluchtnummer FR6080 op vanuit Londen Stansted. Na meer dan drie uur te hebben gevlogen maakte het toestel zich op voor de landing in Kalamata. Tijdens de nadering was naar verluidt sprake van zware turbulentie. ‘De bemanning zei dat het een hobbelige landing zou worden’, vertelt een van de inzittenden aan The Sun. Uiteindelijk slaagden de Ryanair-vliegers erin de 737 veilig aan de grond te zetten.

Botsing na landing

Daarna taxiede de machine naar het platform. Door een vooralsnog onbekende reden kwam de rechter winglet in botsing met een afzetting. ‘Toen het vliegtuig eenmaal over de landingsbaan taxiede richting de rood-witte barrière aan het einde, werd er een draai gemaakt en hoorde iedereen een harde klap’, aldus de passagier, die stelt dat de ‘impact’ in de 737 voelbaar was. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de vleugeltip van het Ryanair-vliegtuig beschadigd is.

Ryanair 737 MAX 8-200 damages its winglet after colliding with a fence while taxiing at Kalamata International Airport in Greece.



A spokesperson for Ryanair told media that Flight FR6080 had landed safely but as it was taxiing, 'the wing tip came in contact with a fence at… pic.twitter.com/jkYYTBo7su— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 19, 2025

Passagiers niet geëvacueerd

Na de botsing zouden de passagiers ‘bang’ zijn geweest. Zij moesten blijven zitten totdat de brandweer arriveerde. ‘Waarom zou je het vliegtuig niet eerst evacueren, met een zo beschadigde vleugel?’, vraagt de passagier zich af. ‘Iedereen was bang omdat we in het vliegtuig moesten wachten terwijl er duidelijk brandgevaar was.’ Ryanair laat weten dat de 737 in Kalamata de ‘vereiste inspecties en onderhoudsbeurten’ onderging alvorens weer te worden vrijgegeven. Een dag later maakte de machine haar rentree in het luchtruim met een vlucht naar Milaan Bergamo Airport.