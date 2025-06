Trump-karavaan op Schiphol aangekomen

De afgelopen dagen hebben transporttoestellen van de Amerikaanse luchtmacht de diverse voertuigen van president Trump al naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president wordt dinsdag verwacht, waar hij zal deelnemen aan de NAVO-top in Den Haag.

Donderdag brachten twee C-17 transportvliegtuigen al twee VH-3D Sea King helikopters naar Amsterdam. De helikopters zullen Trump waarschijnlijk vervoeren van Schiphol naar het hotel in Noordwijk, waar Trump zal verblijven. Met de president aan boord vliegen deze helikopters onder het callsign “Marine One”.

Zaterdag bezochten nog eens drie C-17’s Schiphol. Deze vervoerden de diverse auto’s van de US Secret Service, waaronder ook “The Beast”. Dit is de bijnaam van de gepantserde presidentiële limousine, die ook gebruikt zal worden om Trump te voeren tijdens zijn verblijf in Nederland.

© Leonard van den Broek