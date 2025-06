Air India-CEO geeft details over gecrashte 787

Campbell Wilson, topman van Air India, zegt dat de gecrashte Boeing 787-8 ‘goed onderhouden’ was voordat die de lucht in ging.

Hoewel Air India vorige week onder vuur kwam te liggen over dat inspecties van kritieke nooduitrusting, zoals een evacuatieglijbaan en de zuurstofvoorziening, niet tijdig gedaan werden, stelt Wilson dat dit vliegtuig conform het boekje bijgehouden is. ‘De laatste grote inspectie was in juni 2023 en de volgende staat gepland voor december 2025. De rechtermotor werd gereviseerd in maart 2025, de linkermotor in april 2025. Zowel het vliegtuig als de motoren werden regelmatig gecontroleerd en voorafgaand aan de vlucht zijn geen problemen gemeld’, aldus de CEO in een bericht aan klanten, dat ingezien is door The Times of India.

787-vloot gecontroleerd

Na de crash beval de Indiase luchtvaartautoriteit aan controles uit te voeren op de gehele 787-vloot, dus inclusief de 787-9, een variant groter dan het type dat neerstortte. Inmiddels zijn daarvan circa dertig gecheckt en luchtwaardig bevonden. Voornamelijk is gekeken naar de motor, flaps en het onderstel. ‘Na de beoordeling heeft de DGCA (de Indiase luchtvaartautoriteit Directoraat-Generaal voor de Burgerluchtvaart, red.) bevestigd dat onze 787-vloot en de onderhoudswerkzaamheden volledig voldoen aan de veiligheidsnormen’, stelt de Air India-topman. Het restant van de 787’s wordt de komende tijd gecontroleerd. Bovendien besloot de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen zelfs ‘vrijwillig’ de 777-vliegtuigen onder de loep te nemen.

Honderden doden

Anderhalve week geleden stortte een 787 van Air India vlak na vertrek vanaf het Indiase Ahmedabad op weg naar Londen Gatwick neer in een woonwijk. Alle inzittenden, op één persoon na, kwamen om het leven. Tevens overleden tientallen mensen op de grond waar het vliegtuig neerkwam. ‘Woorden kunnen de pijn die we voelen voor de families en geliefden die door dit verwoestende incident zijn getroffen niet beschrijven’, aldus de CEO van Air India.