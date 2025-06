British Airways stuurt crew naar ‘liefdeshotel’

Een groep van twaalf bemanningsleden van British Airways is recentelijk per vergissing ondergebracht in een erotisch motel in Milaan. De vergissing leidde tot een ongemakkelijke en onrustige overnachting, waarbij piloten en cabinepersoneel de hele nacht wakker werden gehouden door expliciete geluiden en activiteiten in het motel.

Volgens de Britse krant The Sun moest de luchtvaartmaatschappij op zoek naar alternatieve accommodatie omdat het gebruikelijke hotel in Milaan niet beschikbaar was. Bij het boeken ging het echter mis: in plaats van het reguliere Mo.om Hotel, werd per abuis het Mo.om Motel geboekt, een etablissement dat bekendstaat om zijn seksueel getinte themakamers, inclusief bondage-uitrusting, spiegels aan het plafond en kamers die per uur te boeken zijn.

Een anonieme bron meldde aan de krant dat de crew bij aankomst al snel doorhad dat er sprake was van een vergissing. In plaats van een rustige overnachting na hun vlucht, werden zij geconfronteerd met ongebruikelijke kamerinrichting zoals ‘bondagesets, hondenkooien en leren harnassen.’ Pogingen om te slapen mislukten, mede door het aanhoudende lawaai van andere motelbezoekers.

Buiten het motel trof de crew bovendien prostitutie en vermoedelijke drugshandel aan. In sommige kamers werden zelfs ‘verdachte vloeistoffen’ aangetroffen, aldus de bron.

British Airways bevestigde de fout. In een verklaring liet een woordvoerder weten: ‘Een klein aantal bemanningsleden is ondergebracht in niet-goedgekeurde accommodaties vanwege beschikbaarheidsproblemen bij onze gebruikelijke hotelpartner, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren.’ Het bedrijf stelt een intern onderzoek in om herhaling te voorkomen.