Staking dreigt bij easyJet in Spanje

EasyJet moet zich mogelijk opmaken voor verstoringen op meerdere Spaanse luchthavens aan het einde van juni. De Spaanse vakbond USO heeft aangekondigd dat ongeveer 650 cabinepersoneelsleden met Spaanse contracten opgeroepen worden om drie dagen het werk neer te leggen, van 25 tot en met 27 juni.

De staking zal plaatsvinden op vier belangrijke Spaanse basissen van easyJet: Alicante, Barcelona, Málaga en Palma de Mallorca. Op deze luchthavens staan samen 21 Airbussen gestationeerd die normaal gesproken worden ingezet voor binnenlandse en Europese vluchten.

De vakbond USO eist dat het cabinepersoneel in Spanje wordt beloond op een niveau dat in lijn ligt met dat van andere werknemers binnen de easyJet-groep. Volgens de bond is het verschil in arbeidsvoorwaarden en beloning niet langer te rechtvaardigen.

EasyJet heeft laten weten er alles aan te doen om de gevolgen van de staking voor passagiers zo beperkt mogelijk te houden. De maatschappij onderzoekt of toestellen en bemanning van andere delen van het netwerk tijdelijk kunnen worden ingezet om de dienstregeling in Spanje overeind te houden.

Het is nog onduidelijk hoeveel vluchten daadwerkelijk zullen worden geschrapt of vertraagd. Reizigers die eind juni van of naar Spanje vliegen met easyJet, wordt aangeraden hun boekingen goed in de gaten te houden.