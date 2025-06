Turkish Airlines mengt zich in overnamestrijd

Turkish Airlines overweegt een minderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Met die strategische zet wil de Turkse luchtvaartmaatschappij haar positie op de Europese markt verstevigen. De interesse komt op een moment dat ook Air France-KLM en Lufthansa zich opmaken voor bindende biedingen, die begin juli verwacht worden.

Volgens onder meer Daily Sabah, El Español en Reuters onderzoekt Turkish Airlines een aandeel van ongeveer 20 procent. Een bescheiden belang, maar wel een waarmee het bedrijf zijn Europese netwerk aanzienlijk zou kunnen uitbreiden, zonder de risico’s en regels die komen kijken bij een volledige overname. Het is opvallend dat een luchtvaartmaatschappij van buiten de Europese Unie zich mengt in een strategisch Europese deal.

Air Europa, eigendom van het Spaanse reisconcern Globalia, vliegt zowel binnen Europa als op routes naar Latijns-Amerika. Vooral die laatste regio is interessant voor Turkish Airlines, dat daar nog relatief beperkt actief is. Via Madrid zou de Turkse maatschappij toegang krijgen tot een waardevol netwerk dat goed aansluit op haar bestaande verbindingen.

Behalve Turkish Airlines is ook Air France-KLM nog volop in de race. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep werkt al jaren samen met Air Europa via een codeshare-overeenkomst. Een belang in de Spaanse maatschappij zou een logische uitbreiding zijn van die samenwerking, en een manier om de concurrentie op Latijns-Amerikaanse routes het hoofd te bieden.

Eerdere pogingen tot een volledige overname van Air Europa, onder meer door IAG (moederbedrijf van Iberia en British Airways), liepen stuk op zorgen van Europese mededingingsautoriteiten. Een minderheidsbelang lijkt nu een werkbare tussenoplossing voor partijen die wel invloed willen, maar zonder directe zeggenschap.

De interesse van Turkish Airlines, deels eigendom van het Turkse staatsinvesteringsfonds — roept vragen op over de geopolitieke kant van de deal. De Europese Commissie kijkt scherp naar buitenlandse invloed in vitale sectoren zoals luchtvaart, zeker wanneer het gaat om partijen van buiten de EU.

Volgens El Español werken verschillende gegadigden, waaronder Turkish Airlines, samen met adviseurs aan structuren die op termijn kunnen leiden tot meerderheidsaandeelhouderschap, als de regelgeving dat toelaat.

Intussen staat Air Europa onder druk. De maatschappij moet financiering aantrekken om onder andere een pandemielening van de Spaanse overheid terug te betalen. De deadline voor bindende biedingen lag oorspronkelijk in mei, maar werd uitgesteld door interne verdeeldheid bij eigenaar Globalia en zorgen onder investeerders. Begin juli volgt nu een nieuwe en mogelijk beslissende biedronde.