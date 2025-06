Duizenden passagiers gestrand in Qatar

Duizenden passagiers zijn gestrand op Hamad International Airport in Doha nadat Qatar maandagavond uit voorzorg tijdelijk het luchtruim sloot. De maatregel volgde op een Iraanse raketaanval op de nabijgelegen Amerikaanse luchtmachtbasis Al Udeid.

Vanochtend liet Qatar Airways weten dat het vliegverkeer inmiddels weer is hervat, maar het kan nog dagen duren voordat de normale dienstregeling hersteld is. De tijdelijke sluiting had grote gevolgen: naar schatting honderd toestellen van Qatar Airways konden niet landen in Doha en moesten uitwijken naar andere luchthavens in de regio en zelfs daarbuiten.

Reizigers op de luchthaven klagen over urenlange wachtrijen en een tekort aan personeel bij de klantenservicebalies. Veel passagiers proberen hun gemiste overstap opnieuw te boeken, maar krijgen volgens eigen zeggen nauwelijks hulp. Op sociale media verschenen video’s van drukte en chaos in de terminals, al gaan er ook berichten rond dat luchthavenpersoneel passagiers sommeert om deze beelden te verwijderen.

Qatar Airways heeft extra personeel naar de luchthaven gestuurd om gestrande reizigers te ondersteunen. In een verklaring laat een woordvoerder weten: ‘Onze prioriteit is om passagiers veilig en zo soepel mogelijk naar hun bestemming te brengen.’ Tegelijkertijd waarschuwt de maatschappij voor aanhoudende vertragingen en verstoringen in het schema, doordat vliegtuigen en bemanningen zich op de verkeerde locaties bevinden.