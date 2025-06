KLM doet dringende oproep

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een dringende oproep gedaan aan de vakbonden FNV en CNV om de gesprekken over een nieuwe cao voor het grondpersoneel te hervatten. In een brief aan de bonden uit KLM haar bezorgdheid over de plannen voor een 24-uursstaking, die volgens de onderneming grote gevolgen kan hebben voor zowel de bedrijfsvoering als de medewerkers.

Volgens KLM is alleen via gezamenlijk overleg een uitweg te vinden die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De aanleiding voor het dreigende protest ligt in het vastlopen van cao-onderhandelingen voor ongeveer 14.000 medewerkers op de grond. FNV liet eerder deze maand weten voorbereidingen te treffen voor een 24 uur durende staking, nadat KLM niet inging op een eerder gesteld ultimatum. De bond eist onder meer een loonstijging die de inflatie bijhoudt, evenals een structurele regeling voor zwaar werk.

Tot het grondpersoneel behoren onder anderen bagagemedewerkers en servicemedewerkers op de luchthaven. Volgens de vakbonden verdienen zij een cao die beter aansluit op de huidige economische omstandigheden en de zwaarte van hun werk.

KLM waarschuwt dat een werkonderbreking van deze omvang zal leiden tot forse verstoringen in het vliegverkeer, met als gevolg dagenlange hinder voor passagiers en annuleringen van vluchten. De bijkomende financiële schade zou volgens de luchtvaartmaatschappij kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s.

Daarbij wijst KLM op de onzekere mondiale situatie die de sector al zwaar onder druk zet. ‘Op het moment van het schrijven van deze brief kan er al een nieuwe oorlog of conflict zijn uitgebroken. Handelstarieven drijven kosten op. We kunnen niet vliegen over Rusland. We hebben vorige week alle vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam moeten annuleren. De brandstofprijzen gaan door het dak,’ aldus het bedrijf. Ook de operationele druk blijft volgens KLM hoog. De tekorten aan technisch personeel, vliegtuigonderdelen en cockpitbemanning zijn nog niet opgelost.