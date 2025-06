Kon je vanuit de Concorde de ronding van de aarde zien?

Ja, passagiers van de Concorde konden inderdaad de ronding van de aarde zien. Dit supersone vliegtuig vloog op een kruishoogte van ongeveer 60.000 voet (18.300 meter), bijna twee keer zo hoog als normale passagiersvliegtuigen. Op deze hoogte was de kromming van de aarde duidelijk zichtbaar aan de horizon, samen met de donkerblauwe lucht die overging in het zwart van de ruimte. Deze unieke ervaring maakte een vlucht met de Concorde tot veel meer dan alleen snel reizen.

Wat maakte het zicht vanuit de Concorde zo bijzonder?

Het zicht vanuit de Concorde was uniek door de combinatie van extreme vlieghoogte en speciale ontwerpkenmerken. Op een hoogte van 50.000 tot 60.000 voet vloog je letterlijk aan de rand van de stratosfeer, waar de lucht zo dun is dat je het gevoel had bijna in de ruimte te zijn.

De Concorde had weliswaar kleine ramen, maar deze waren kristalhelder en speciaal ontworpen om de intense UV-straling op grote hoogte te weerstaan. Deze ramen boden passagiers een onbelemmerd zicht op het spectaculaire panorama. Waar normale vliegtuigen op 30.000 tot 40.000 voet vliegen, steeg de Concorde tot hoogtes waar alleen militaire jets en testpiloten kwamen.

Een foto vanuit de ‘G-BOAA’-Concorde, waarop de ronding van de aarde te zien is (24 september 1999) – © Completeaerogeek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Het verschil met reguliere vluchten was enorm. Niet alleen kon je de kromming van de aarde zien, maar ook het kleurverloop van de atmosfeer was spectaculair. De lucht ging van lichtblauw bij de horizon over naar donkerblauw en uiteindelijk bijna zwart recht boven je. Dit maakte elke vlucht tot een visueel spektakel dat geen enkel ander commercieel vliegtuig kon evenaren.

Op welke hoogte kon je de kromming van de aarde zien?

De kromming van de aarde wordt zichtbaar vanaf ongeveer 35.000 voet (10.700 meter), maar het effect is op die hoogte nog subtiel. De Concorde vloog met zijn kruishoogte van 60.000 voet ruim boven deze grens, waardoor de kromming overduidelijk waarneembaar was.

Op die hoogte kon je ongeveer 400 kilometer ver kijken in elke richting. De horizon vertoonde een duidelijke boog, vooral wanneer je uit de zijramen keek. Dit effect werd nog versterkt door het brede gezichtsveld dat je had op deze hoogte, zonder wolken of atmosferische verstoring die het zicht belemmerden.

Ter vergelijking: moderne passagiersvliegtuigen zoals de Boeing 777 of Airbus A350 vliegen meestal tussen 35.000 en 42.000 voet. Op deze hoogtes is de kromming technisch gezien zichtbaar, maar veel minder uitgesproken. Piloten van deze vliegtuigen rapporteren dat ze de kromming kunnen waarnemen, maar passagiers merken het effect nauwelijks op. De Concorde-ervaring was daarom werkelijk uniek in de commerciële luchtvaart. The only picture ever taken of Concorde flying at Mach 2 (1,350 mph). Taken on April 1985 by Adrian Meredith, from RAF Tornado attack fighter, which only rendezvoused with Concorde for 4 minutes over the Irish Sea – The tornado was rapidly running out of fuel, struggling to keep… pic.twitter.com/FDBcM9tjzA— Habubrats SR-71 (@Habubrats71) February 18, 2024

Hoe zag de aarde er vanuit de Concorde uit?

Vanuit de Concorde was het uitzicht op aarde vanuit het vliegtuig adembenemend. Passagiers beschreven het als een bijna buitenaardse ervaring. De horizon toonde een perfecte boog tegen de inktzwarte achtergrond van de ruimte, terwijl beneden je de aarde in al haar pracht lag uitgestrekt.

Het meest opvallende was het kleurenpalet van de atmosfeer. Direct boven de gebogen horizon was een dunne, helderwitte band zichtbaar, die overging in lichtblauw, dan diepblauw en uiteindelijk het diepe zwart van de ruimte. Dit kleurverloop was zo scherp en intens dat veel passagiers het vergeleken met het zien van de aarde vanuit een ruimtevaartuig.

Op heldere dagen kon je continenten, oceanen en zelfs grote geografische kenmerken onderscheiden. De Atlantische Oceaan strekte zich uit als een gigantisch blauw tapijt, terwijl wolkenformaties duizenden meters onder je als witte watten over het aardoppervlak dreven. Voormalige passagiers vertelden vaak dat ze zich voor het eerst echt bewust werden van de kwetsbaarheid en schoonheid van onze planeet tijdens deze vluchten.

Waarom vloog de Concorde zo hoog?

De extreme vlieghoogte van de Concorde was geen luxe maar pure noodzaak voor het bereiken van supersonische snelheden. Op 60.000 voet is de lucht ongeveer vier keer dunner dan op normale kruishoogte, wat de luchtweerstand drastisch verminderde.

Deze lagere weerstand was belangrijk voor het efficiënt bereiken en behouden van Mach 2 (twee keer de snelheid van het geluid). Op lagere hoogtes zou de dichtere lucht zoveel weerstand creëren dat het brandstofverbruik astronomisch zou worden. De motoren zouden ook oververhit raken door de wrijving met de dichtere luchtmoleculen.

Daarnaast vloog de Concorde boven vrijwel alle weersystemen. Turbulentie, onweersbuien en zelfs de jetstream bevonden zich ver onder het supersone vliegtuig. Dit betekende niet alleen een comfortabelere vlucht, maar ook dat het vliegtuig zijn koers en snelheid constant kon houden zonder om weersystemen heen te hoeven vliegen. Deze combinatie van factoren maakte de hoge vlieghoogte tot een technische vereiste voor de succesvolle werking van dit iconische vliegtuig.

Kon je ook sterren zien overdag vanuit de Concorde?

Ja, passagiers konden inderdaad sterren zien tijdens daglicht, een fenomeen dat normaal alleen astronauten ervaren. Op zo’n hoge kruishoogte was de atmosfeer zo dun dat er veel minder verstrooiing van zonlicht plaatsvond, waardoor de hemel donkerblauw tot bijna zwart werd.

Dit bijzondere effect ontstond doordat ongeveer 90% van de atmosfeer zich onder de Concorde bevond. Het weinige lucht dat nog aanwezig was, kon het zonlicht niet genoeg verstrooien om de gebruikelijke blauwe daghemel te creëren. Hierdoor werden de helderste sterren en planeten zoals Venus zichtbaar, zelfs wanneer de zon scheen.

Veel passagiers beschreven dit als een van de meest magische aspecten van hun Concorde-ervaring. Het gevoel om tegelijkertijd de zon, sterren en de gebogen aarde te zien, gaf je het gevoel echt aan de grens van de ruimte te zijn. In normale passagiersvliegtuigen is dit onmogelijk omdat de dichtere atmosfeer op lagere hoogtes te veel licht verstrooit, waardoor de hemel altijd blauw blijft tijdens de dag.

Unieke ervaring

De visuele ervaring vanuit de Concorde was werkelijk uniek in de geschiedenis van de commerciële luchtvaart. Passagiers voelden zich bevoorrecht om de aarde vanuit dit perspectief te mogen aanschouwen, iets wat normaal voorbehouden was aan astronauten en testpiloten. De combinatie van supersonische snelheid en extreme hoogte maakte elke vlucht tot een avontuur dat de grenzen van commercieel vliegen verlegde.

Helaas is deze unieke ervaring niet meer mogelijk sinds het einde van de Concorde-vluchten in 2003. Geen enkel commercieel vliegtuig vliegt momenteel hoog genoeg om dezelfde visuele sensatie te bieden. Voor luchtvaartliefhebbers die meer willen weten over bijzondere vliegtuigervaringen en de toekomst van supersonisch reizen, biedt Up in the Sky regelmatig fascinerende achtergrondverhalen en analyses over deze onderwerpen.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!