15 uur in de lucht: Qantas-vlucht eindigt waar hij begon

Passagiers aan boord van een Qantas-vlucht van Perth naar Parijs hebben meer dan vijftien uur in de lucht doorgebracht, om uiteindelijk weer te landen op hun vertrekpunt in Australië. De Boeing 787-9 moest terugkeren nadat delen van het luchtruim boven het Midden-Oosten werden gesloten als gevolg van een Iraanse raketaanval.

De vlucht vertrok op 23 juni om 19.35 uur lokale tijd voor de geplande zeventien uur durende reis naar Parijs. Toen het toestel zich ter hoogte van het zuidwesten van het Indiase luchtruim bevond, kreeg de bemanning te horen dat de situatie in het Midden-Oosten ernstig was verslechterd. Daarop besloot de luchtvaartmaatschappij het toestel om te keren. Het vliegtuig landde op 24 juni rond 11.00 uur veilig op de luchthaven van Perth. View this post on Instagram A post shared by Flightradar24 (@flightradar24)

Niet alleen de vlucht naar Parijs werd getroffen. Een andere Qantas-vlucht van Perth naar Londen Heathrow werd eveneens beïnvloed door de situatie en uit voorzorg omgeleid naar Singapore. Qantas liet weten dat passagiers van beide vluchten een overnachting krijgen aangeboden.

De veranderingen in de route hebben ook gevolgen voor de geplande terugvluchten vanuit Parijs en Londen. Qantas onderzoekt momenteel verschillende opties om getroffen reizigers te helpen. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het de veiligheidssituatie in de regio nauwlettend blijft volgen en waar nodig alternatieve routes zal gebruiken.

Vluchten van Qantas tussen Perth en Europa volgen normaal gesproken een route over het Midden-Oosten. Bij eerdere spanningen is de maatschappij al gedwongen geweest om omwegen te nemen of extra tussenstops in te lassen, bijvoorbeeld in Singapore, om bij te tanken.