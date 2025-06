Ryanair-baas bezorgd over Boeing

Michael O’Leary, de uitgesproken CEO van Ryanair, staat al drie decennia aan het roer van een van de veiligste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Toch is zijn vertrouwen in vliegtuigbouwer Boeing, waarvan Ryanair uitsluitend toestellen gebruikt, de afgelopen jaren flink afgenomen.

In een interview met The Times uitte O’Leary zijn zorgen over de kwaliteit van recent geleverde vliegtuigen. ‘We kregen vliegtuigen geleverd waarin we bij aankomst in Dublin nog gereedschap onder de vloerplaten vonden,’ aldus de topman. Volgens hem ontbreekt het in Boeings fabriek in Seattle aan voldoende toezicht op het productieproces. ‘Het lijkt alsof alleen de verkopers daar nog rondlopen.’

Om risico’s te beperken, heeft Ryanair inmiddels dertig technici gestationeerd in Seattle en Wichita om de nieuwe toestellen ter plekke te controleren. Eenmaal aangekomen in Dublin ondergaan de vliegtuigen nog een extra inspectie van 48 uur door lokale teams. ‘Pas als we volledig tevreden zijn, gaat het toestel de lucht in,’ stelt O’Leary.

Boeing ligt al enige tijd onder vuur na een reeks incidenten die vragen oproepen over de veiligheid binnen het bedrijf. Zo kwamen bij twee crashes met het type 737 MAX 8 in 2018 en 2019 in totaal 346 mensen om het leven. Uit onderzoek bleek dat onder andere softwareproblemen en gebrekkige communicatie een rol speelden. Boeing werd uiteindelijk een strafvervolging bespaard na een schikking van ruim 1 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De reputatie van het bedrijf kreeg begin 2024 opnieuw een klap toen tijdens een vlucht van Alaska Airlines een deurpaneel van een 737 Max 9 losliet op een hoogte van 16.000 voet. De oorzaak bleek het ontbreken van vier essentiële bouten. Later bleek dat ook andere toestellen soortgelijke gebreken vertoonden. Boeing betaalde 160 miljoen dollar aan compensaties aan getroffen luchtvaartmaatschappijen.

Om het vertrouwen te herstellen, stelde Boeing in juli 2024 een nieuwe CEO aan: Robert ‘Kelly’ Ortberg. Ortberg, ingenieur van oorsprong, kwam terug van pensioen om het concern weer op koers te brengen. Zijn aanstelling markeert een koerswijziging richting meer technische expertise aan de top, na jaren waarin vooral commercie de boventoon voerden. Volgens Boeing zelf blijft het bedrijf zich inzetten om structurele verbeteringen door te voeren.

De crash van een Dreamliner van Air India pasgeleden lijkt volgens experts los te staan van deze bredere problemen. Het toestel heeft een uitstekende staat van dienst en ondergaat regelmatige, intensieve onderhoudsbeurten. Er zijn geen aanwijzingen dat fabricagefouten hier een rol speelden.