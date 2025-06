787-wrak op opvallende wijze vervoerd | Video

De autoriteiten in Ahmedabad, India, zijn druk bezig met het onderzoek naar de crash die er twee weken geleden plaatsvond met een 787. Het vliegtuigwrak wordt daarvoor op opvallende wijze vervoerd.

Op online verschenen beelden is te zien hoe een kleurrijke vrachtwagen de staart van de 787 in de laadbak heeft. Die is met een aantal sjorbanden vastgemaakt en steekt ver uit over de weg. De vrachtwagen beweegt zich voort in het verkeer en zwabbert alle kanten op. Er lijken geen wegen afgesloten te zijn voor het vervoer van het wrak. Het wrak van de Boeing 787 raakt bovendien meermaals de bomen die langs de weg staan.

‘Speculatief’

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat de Boeing 787 van Air India, registratie VT-ANB, crashte kort na het opstijgen vanaf de luchthaven in Ahmedabad, India. Het toestel had een lange aanloop en steeg met moeite op van de grond. Het vliegtuig ging moeizaam de lucht in, maar kwam niet verder dan tweehonderd meter hoogte, waarna het neerstortte in een woonwijk achter de startbaan. De staart landde daarbij op een gebouw en bleek vrijwel “intact”.

Bij het ongeluk kwamen 241 van de 242 inzittenden van de 787 Dreamliner om het leven. De Brit Vishwash Kumar Ramesh, een passagier op stoel 11A, overleefde de crash. Hij verliet met bloedvlekken op zijn shirt de 787 en had onder meer verwondingen aan zijn gezicht, borst en voeten. Daarbij kwamen zeker dertig mensen op de grond om het leven door de crash.

Het onderzoek is nog in volle gang, maar verschillende theorieën doen reeds de ronde. Volgens Aurobindo Handa, voormalig directeur van de Indiase OVV, zijn deze op dit moment enkel nog ‘speculatief‘. Hij benadrukt dat beide zwarte dozen zijn gevonden en dat de onderzoekers aan de hand daarvan proberen de daadwerkelijke oorzaak van de 787-crash te achterhalen.