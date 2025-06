Beoogd baas FAA krijgt wind van voren

De omstreden kandidaat van Donald Trump om leiding te gaan geven aan de Federal Aviation Administration (FAA) krijgt felle tegenstand van de democraten in de Senaat. Eerder blijk hij al niet eerlijk te zijn over zijn status als piloot.

Vooraanstaande leden van de Democratische Partij in de Senaatscommissie die toezicht houdt op de luchtvaart hebben dinsdag aangekondigd dat zij zich zullen verzetten tegen de benoeming van Bryan Bedford, CEO van Republic Airways, als hoofd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Senator Maria Cantwell, de hoogste Democraat in de Commissie voor Handel, en senator Tammy Duckworth, het hoofd van de luchtvaartsubcommissie, zeiden dat zij tegen Bedford’s benoeming zullen stemmen wanneer de commissie woensdag bijeenkomt. Beide senatoren gaven aan dat hun bezwaar voortkomt uit Bedford’s weigering om zich vast te leggen op het handhaven van de zogenaamde 1.500-urenregel voor co-piloten. Deze regel betekent een minimumaantal aan vlieguren als ervaringseis. Eerder gaf Bedford al aan dat dit minimum omlaag zou moeten.

Opspraak

Opvallend genoeg lijkt een concreet beleidsmatig bezwaar nu een probleem te worden voor Bedford. Eerder kwam hij echter al in opspraak. In meerdere officiële biografieën stond jarenlang dat hij houder zou zijn van een commerciële pilotenlicentie — een claim die volgens het FAA-register niet klopt. Bedford, CEO van Republic Airways, werd in maart door Trump voorgedragen als nieuwe FAA-topman. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. De vacature ontstond nadat huidig FAA-chef Mike Whitaker aangaf op te stappen.

Volgens een onderzoek van Politico beschikt Bedford weliswaar over een vliegbrevet maar ontbreekt een commerciële licentie. In officiële profielen bij zowel Republic Airways als de Regional Airline Association stond tot voor kort echter vermeld dat Bedford commercieel piloot is. Na navraag door Politico werd de betreffende vermelding inmiddels verwijderd van de website van Republic Airways. Op de site van de brancheorganisatie staat de claim echter nog steeds. Bedford zou volgens ingewijden ook niet actief hebben tegengesproken dat hij beroepspiloot zou zijn.