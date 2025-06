Nederland krijgt gezelschap van VK in selecte F-35-club

Het Verenigd Koninkrijk heeft een bijzondere aankoop gedaan bij Lockheed Martin. Daarmee voegt het VK zich toe aan een lijst waarin ook Nederland zich bevindt.

Hoewel de deal al eventjes stond, maakt de Britse premier Sir Keir Starmer de aankoop officieel bekend tijdens de NAVO-top. Het Verenigd Koninkrijk koopt twaalf F-35-straaljagers bij Lockheed Martin. Het bijzondere aan de toestellen is dat ze Amerikaanse nucleaire kernkoppen kunnen dragen. Het is voor het eerst dat het VK beschikt over dergelijke machines sinds het eind van de Koude Oorlog.

In het bijzonder gaat het om F-35A “dual capable aircraft”; de Conventional Takeoff and Landing (CTOL)-variant. Deze toestellen zijn volgens de Britse overheid 25 procent goedkoper dan de F-35B; de Short Takeoff/Vertical Landing (STOVL)-variant. De Britse Marine bezit ook al de laatstgenoemde variant, die is in staat te landen en op te stijgen op haar twee vliegdekschepen.

Het dozijn bestelde straaljagers daarentegen valt onder de Royal Air Force (RAF). Het VK stationeert de toestellen op luchtbasis RAF Marham, enkele tientallen kilometers ten noorden van Cambridge. De machines beschikken over een grotere reikwijdte en het vermogen nucleaire wapens te vervoeren. Ze vormen dan ook een onderdeel van een grotere NAVO-afschrikkingsmacht.

Daarmee voegt het Verenigd Koninkrijk zich toe aan het rijtje waartoe ook Nederland behoort. Verder hebben slechts zes andere NAVO-landen deze “dual capable aircraft”, waaronder Duitsland, België en Italië.

Noodzakelijk

Volgens de Britse premier sir Keir Starmer zijn de toestellen noodzakelijk voor het VK. ‘In een tijd van radicale onzekerheid kunnen we vrede niet langer als gegeven beschouwen. Deze F-35 dual capable aircraft kondigt een nieuwe tijd aan voor de leidersrol van de Royal Air Force en schrikt vijandige gevaren af die het VK en haar partners bedreigen.’

Ook NAVO-topman Mark Rutte is enthousiast. ‘Het VK heeft al vele decennia met haar nucleaire afschrikmiddelen de NAVO gesteund, en daarom verwelkom ik de aankondiging van vandaag enorm dat het Verenigd Koninkrijk zich nu ook aansluit bij de nucleaire missie van de NAVO en de F-35A koopt. Dit is wederom een robuuste bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de NAVO.’