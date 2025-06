Trump “fashionably late” via Schiphol naar Den Haag

Gisteren arriveerden de meeste buitenlandse delegaties op Schiphol, voor de NAVO-top in Den Haag. Met name de aankomst van de “Air Force One” trok veel kijkers naar Schiphol. Helaas voor velen landde het toestel van de Amerikaanse president op een andere baan dan verwacht.

Meer dan twintig toestellen zijn in de afgelopen dagen aangekomen op de luchthaven van Amsterdam. Sommige toestellen vertrokken al dezelfde dag, maar een groot aantal toestellen zijn tijdelijk geparkeerd op de Polderbaan. Als één van de laatste genodigden arriveerde de Amerikaanse president Trump gisteravond rond half acht. Eind vorige week kwamen al diverse vrachtvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht naar Nederland met de ‘entourage’ van de Amerikaanse president, zoals helikopters en de gepantserde limousine. Polderbaan met geparkeerde toestellen van deelnemers aan de top in Den Haag © Wytze van den Broek

De meeste vliegtuigen met deelnemers aan de top landden gisteren op de Zwanenburgbaan. In de buurt hiervan had zich een grote hoeveelheid belangstellenden verzameld. Ook elders rondom Schiphol waren er grote groepen kijkers, zelfs zoveel dat de burgemeester een noodverordening uitriep. De politie kon hierdoor ingrijpen en mensen waar nodig wegsturen, wat ook hier en daar is gebeurd. Tot grote teleurstelling van de vele aanwezigen, landde de VC-25 van de Amerikaanse president vanuit oostelijke richting op de Kaagbaan. Het publiek dat zich rondom de spottersplaats bij de Buitenveldertbaan had verzameld, had hierdoor het geluk om de “Air Force One” wel fraai te kunnen zien landen.