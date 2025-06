Gratis handbagage bij easyJet & Ryanair dichterbij

In de luchtvaartsector is opnieuw rumoer ontstaan na een stemming in het Europees parlement. Een meerderheid van de leden is vóór gratis handbagage bij luchtvaartmaatschappijen.

De transportcommissie van het Europees Parlement stemde deze week over het voorstel. Een ruime meerderheid stemde dinsdag vóór. Daarmee werd een duidelijk signaal werd afgegeven. Het Europees Parlement wil maatschappijen voortaan verplichten reizigers minimaal één stuk handbagage toe te staan van redelijk formaat.

Op dit moment is het zo dat men bij veel maatschappijen, zeker budgetvliegers als Ryanair en easyJet, een klein stuk bagage mee kan nemen dat onder de stoel past. Het levert vaak conflicten op omdat elke maatschappij een ander formaat hanteert. Maatschappijen verdienen daarentegen veel geld aan dit beleid omdat voor extra bagage flink moet worden bijbetaald.

Volgens het nieuwe Europese voorstel zouden passagiers, behalve een persoonlijk item, ook een stuk handbagage mogen meenemen. Deze zou maximaal zeven kilogram mogen wegen en maximaal honderd centimeter in omtrek mogen zijn, aldus het voorstel dat op dit moment op tafel ligt. Verder zouden kinderen jonger dan twaalf verplicht naast hun ouders moeten worden geplaatst.

‘Popcorn en drankjes’

Vanuit de sector klinkt er kritiek. Die is van mening dat passagiers zelf de keuze moeten kunnen maken waaraan zij behoefte hebben. Ourania Georgoutsakou, voorzitter van Airlines for Europe (A4E) vergelijkt het met een bioscoopuitje: ‘What’s next? Verplicht popcorn en drankjes als onderdeel van je bioscoopkaartje?’, vraagt ze zich retorisch af.

‘Het Europees Parlement moet reizigers zelf laten beslissen welke diensten zij wel willen, voor welke diensten zij wel betalen en, belangrijker nog, welke diensten niet.’ Georgoutsakou waarschuwt voor hogere algemene prijzen voor vliegtickets, langere omkeertijden voor vliegtuigen en mogelijk zelfs extra vertraging als niet alle bagage in de bakken aan boord past.

Hoewel het voorstel al wel door het Europees Parlement is gekomen, moeten de lidstaten zelf ook nog vóór het voorstel stemmen. Deze kunnen het voorstel nog aanzienlijk afzwakken of het zelfs verwerpen. Tot nu toe heeft enkel Spanje – dat een links-socialistische regering heeft – laten weten vóór het voorstel te zullen stemmen.