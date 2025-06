KLM-787 wijkt uit naar Maastricht

Het was een vreemd gezicht op een toch al erg drukke dag voor Maastricht Aken Airport: vrijwel geheel onverwacht verzoekt een KLM Boeing 787 gebruik te mogen maken van de landingsbaan.

Het KLM-toestel, registratie PH-BHA, was op 25 juni, 11:22 uur lokale tijd, vertrokken vanaf Peking Capital Airport, China. De vlucht verliep zonder grote problemen en rond 17:10 uur arriveerde de Boeing 787 boven Flevoland. Daar werd het toestel in een holding pattern gezet door de luchtverkeersleiding. Na anderhalve ronde besloten de piloten uit te wijken naar Maastricht waar ze om 17:52 uur veilig landden.

Op precies datzelfde moment arriveerde de Amerikaanse President Donald Trump met “The Beast” op Schiphol. Hij stapte aan boord van “Air Force One” en het toestel vertrok richting de Kaagbaan. Op navraag bij KLM blijkt dat de airline inderdaad restricties opgelegd kreeg ‘vanwege de NAVO-top’. Hoewel de luchtverkeersleiding vaag bleef in de terminologie, bestaat er een zichtbaar verband tussen de twee gelijktijdige momenten.

Als gevolg kwam het KLM-toestel in een wachtpatroon terecht boven Flevoland. Echter, het vliegtuig had onvoldoende kerosine aan boord. Daarom besloten de piloten uit te wijken naar de luchthaven in het zuiden van het land. Na een kort moment aan de grond, steeg het vliegtuig weer op vanaf Maastricht en de 787 landde om 20:00 uur op Schiphol.

Drukke dag

Hoewel de 787 van KLM opmerkelijk was voor Maastricht, was het sowieso een drukke dag op de luchthaven. Op woensdag 25 juni staakten werknemers op de twee grooste luchthavens van België, Zaventem en Charleroi, als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen in de Belgische luchtvaartsector. Maatschappijen als Wizz Air en Corendon verplaatsten daarom meerdere vluchten naar Maastricht om de schade enigszins op te vangen.