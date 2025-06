Rusland zoekt grenzen op rondom NAVO-top

Terwijl de NAVO-top eerste resultaten levert, gaat de oorlog aan de oostflank van het bondgenootschap als gewoonlijk door. Daarbij zoekt Rusland ook de provocatie op.

Volgens berichten van Estse ministerie van buitenlandse zaken schond een Russisch vliegtuig het luchtruim van Estland boven de Oostzee. Het incident vond plaats boven het eiland Vaindloo. Een Russisch IL-76-transportvliegtuig betrad het Estse – en daarmee het NAVO- – luchtruim en verbleef er vier minuten. Tijdens de schending was er geen radiocontact.

Volgens de Esten had het vliegtuig zijn elektronische identificatie ingeschakeld en een vluchtschema bekendgemaakt. Echter, volgens de officiële verklaring maakte de cockpit aan boord van de Ilyushin ten tijde van de schending geen contact met de luchtverkeersleiding. Na vier minuten vervolgde het vliegtuig haar weg richting Rusland boven internationaal gebied.

Volgens Estland is dit de tweede keer dit jaar dat Rusland het luchtruim van het noord-Baltische land schendt. Het vorige incident vond plaats op 15 mei. Toen vloog een Sukhoi SU-35-gevechtsvliegtuig, dat een olietanker uit de Russische schaduwvloot beschermde, kortstondig in het Estse luchtruim. De machine was uitgetrokken als reactie op Estse controle van het schip.

Pensioenen

De Estse minister van buitenlandse zaken, Margus Tsahkna, deed het Kremlin een oproep met uitleg te komen. Volgens hem is het een ‘heel ernstig’ en ‘betreurenswaardig’ incident dat niet had hoeven plaatsvinden. Bovendien overhandigde hij de Russische plaatsvervangend ambassadeur een officiële nota met betrekking tot de schending van het Estse luchtruim.

Bij de ontmoeting begon Tsahkna tevens over de uitbetaling van pensioenen. In Estland wonen veel mensen die een Russische paspoort hebben en Russische staatsburgers zijn. Maar, volgens de minister, betaalt Rusland reeds twee kwartalen niet meer de contractuele pensioenen uit aan haar burgers die in Estland verblijven.