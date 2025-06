Vliegangst een steeds groter probleem

Vliegangst. Vervelend is het sowieso, maar in India is het sinds de crash met de Boeing 787 van Air India een steeds groter probleem.

Vliegangst lijkt een steeds groter probleem te worden in India. Sinds de fatale crash van Air India-vlucht 171, kort na vertrek uit Ahmedabad, is de vraag naar vliegangsttherapie in het land sterk toegenomen. Vooral het centrum Cockpit Vista in Bengaluru, opgericht door voormalig luchtmachtofficier Dinesh K., ziet een enorme stijging in belangstelling. Waar voorheen zo’n tien mensen per maand aanklopten, zijn dat er nu al meer dan honderd in twee weken tijd.

Bij Cockpit Vista ondergaan cliënten een veertien uur durend programma met vluchtsimulaties in Boeing- en Cessna-cockpits, gecombineerd met psychologische begeleiding. Volgens Dinesh (55) is ‘blootstellingstherapie de enige oplossing’. Passagiers leren dat geluiden en trillingen tijdens de vlucht normaal zijn en niet direct wijzen op gevaar.

Crash

De crash op 12 juni, waarbij 260 mensen omkwamen, werd vastgelegd op een schokkende 59 seconden durende CCTV-video. Deze beelden zijn breed gedeeld op sociale media en hebben geleid tot paniek onder reizigers. Velen melden angstaanvallen, slapeloosheid en volgen obsessief vluchtinformatie. Sommigen weigeren nog met een Boeing te vliegen of annuleren hun reizen volledig. Sinds de overname van Air India door Tata Group in 2022 kampt de maatschappij met kritiek op verouderde toestellen en slechte service. Na het ongeluk is het aantal vluchtboekingen in India met vijftien tot twintig procent gedaald, aldus de Indian Association of Tour Operators. Volgens Dinesh zijn westerse landen beter voorbereid op aerofobie. In India groeit de behoefte aan professionele begeleiding en zijn centrum staat plotseling in het middelpunt van de aandacht.