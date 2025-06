A340 Belgische koning niet vooruit te branden

Misère voor de Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde. Tijdens hun staatsbezoek aan Chili kampt hun Airbus A340-300 keer op keer met problemen. De twee zitten vooralsnog vast in het Zuid-Amerikaanse land.

De problemen begonnen zondagochtend 22 juni. Het Belgisch koningspaar zou volgens de originele planning rond 09:00 uur vanaf Brussel naar Zuid-Amerika vertrekken. Daarvoor maakten de Belgen gebruik van een Airbus A340-300 van de Portugese chartermaatschappij Hi Fly, registratie 9H-SUN. Echter, het koningspaar moest noodgedwongen een nachtje wachten.

Het vliegtuig had te maken met een technisch probleem. Wat de A340 precies mankeerde is niet bekend gemaakt. De koning, koningin, de zakendelegatie en alle mediaprofessionals werden verzocht het vliegtuig te verlaten. Een dag later slaagde het vliegtuig er wel in te vertrekken. Na een vlucht van bijna vijftien uur arriveerde het toestel op zijn bestemming Santiago de Chile.

De terugvlucht stond gepland vanaf Antofagasta, een stad zo’n 1100 kilometer ten noorden van Santiago. Daar zou de A340 in de nacht van donderdag op vrijdag terug naar België keren. Nadat iedereen aan boord was gestapt en het vliegtuig vertrok richting de taxibaan, was er een schok te voelen en kwam de A340 tot stilstand.

De Airbus A340 van Hi Fly was beschadigd geraakt en het vertrek werd ‘enkele uren’ vertraagd, zo klonk het in de aankondiging aan boord. Volgens de VRT was een band van de machine kapotgegaan tijdens pushback. Mogelijk remde de sleepwagen te hard. Volgens de meest recente vluchtgegevens staat de A340 nog altijd aan de grond.

Pechvogel

Voor de Belgische koningin Mathilde is het niet de eerste keer dat het vliegtuig waarin zij zich bevindt te maken heeft met problemen. Eerder dit jaar zat ze aan boord van een KLM-toestel richting Costa Rica toen één van de cockpitruiten van de desbetreffende Boeing 787 barstte. Het vliegtuig landde echter veilig in Costa Rica en de koningin had niks gemerkt van het probleem.