Airline mag nooit meer vliegen na dodelijke crash

De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Voepass stopt permanent met haar operaties. De autoriteiten in het land hebben het vertrouwen opgezegd na een dodelijke crash en het herhaaldelijk niet meewerken van de airline.

Op 24 juni 2025 trekt de Braziliaanse luchtvaartautoriteit ANAC de AOC (Air Operator Certificate) in van Voepass. Hoewel Voepass haar AOC al langer kwijt is, gaat het nu om een permanente inname. Dat betekent effectief dat de maatschappij nooit meer haar operaties kan uitvoeren en de zaak moet sluiten. Volgens de luchtvaartautoriteit was deze intrekking echter te voorkomen.

Na een dodelijke crash in augustus 2024 werd een onderzoek gestart naar de regionale airline. Spoedig vond ANAC meerdere verbeterpunten op het gebied van veiligheid. Voepass volgde de adviezen echter herhaaldelijk niet op waardoor de Braziliaanse luchtvaartautoriteit herhaaldelijk systematische schendingen van de veiligheidsvoorschriften constateerde.

Daarom concludeerde de autoriteit dat er sprake was van een ‘vertrouwensbreuk’ binnen de interne processen van de Braziliaanse airline en werd Voepass de exploitatievergunning ontzegd, reeds in maart. Daar komt nu bij dat de processen niet zijn verbeterd in de tussentijd. Als gevolg verliest de regionale maatschappij permanent haar luchtwaardigheidscertificaat.

Crash

Op 9 augustus 2024 crashte een ATR 72 met 58 passagiers en vier bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig was onderweg van Cascavel, gelegen in het zuidwesten van Brazilië, naar São Paulo toen het in de problemen kwam. De ATR stortte neer nabij de plaats Vinhedo, op ongeveer tachtig kilometer ten noordwesten van São Paulo. Geen van de inzittenden overleefde het ongeluk.

Het onderzoek is vooralsnog gaande. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig van Voepass in een spiraalbeweging naar beneden valt, ook wel “flat spin” genoemd. Volgens experts is dit een van de meest gevaarlijke momenten in de luchtvaart. In een dergelijke situatie beschikken piloten over zeer weinig mogelijkheden om het toestel te stabiliseren.