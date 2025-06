Opmerkelijk dier legt vliegverkeer Japanse airport stil

Het vliegverkeer op de luchthaven van Yamagata, in het noorden van Japan, is donderdag grotendeels tot stilstand gekomen door de aanwezigheid van een beer op de landingsbaan. De luchthaven werd de hele dag gesloten voor passagiers en meerdere vluchten werden geannuleerd.

Het dier, naar schatting zo’n 1,2 meter lang, werd donderdag rond 7.00 uur voor het eerst gesignaleerd nabij de landingsbaan, zo meldt de Japanse krant Yomiuri Shimbun. Deze eerste waarneming leidde tot vertragingen van vier vluchten, die elk tot een uur moesten worden uitgesteld.

Rond het middaguur werd de beer opnieuw gezien, ditmaal rennend op de landingsbaan. Personeel van de luchthaven probeerde het dier met een voertuig te verjagen en sloot daarop opnieuw de baan af. Omdat de beer zich nog steeds ergens op het terrein bevond, besloot men de luchthaven voor de rest van de dag ontoegankelijk te verklaren.

‘Onder deze omstandigheden kunnen we op dit moment geen vliegtuigen ontvangen,’ verklaarde luchthavenfunctionaris Akira Nagai tegenover persbureau AFP. In totaal moesten twaalf vluchten worden geannuleerd. Jagers werden ingezet om een val te plaatsen en de politie zette het gebied af om te voorkomen dat het dier zou ontsnappen.

Het incident komt op een moment dat het aantal confrontaties tussen mensen en beren in Japan op een recordhoogte ligt. In de twaalf maanden tot april 2024 werden 219 mensen aangevallen door beren, waarvan zes met dodelijke afloop. Oorzaken zijn onder meer veranderingen in klimaat die invloed hebben op het voedselaanbod en het winterslaappatroon van de dieren. Ook vergrijzing en leegloop van het platteland dragen bij aan een toename van het leefgebied voor beren.

Japan is een van de weinige landen ter wereld waar een groot zoogdier terrein terugwint in menselijke gebieden. Biologen vermoeden dat de berenpopulatie groeit. Dit stelt de overheid voor de uitdaging om mensen en infrastructuur, zoals luchthavens, beter te beschermen. In februari keurde de Japanse regering een wetsvoorstel goed dat jagers toestaat om beren te doden in bewoonde gebieden.