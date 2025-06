Boeing wijzigt 737 MAX na incident Alaska Airlines

Na het incident met een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines in januari 2024, waarbij een paneel uit de romp van het toestel losraakte tijdens de vlucht, neemt vliegtuigbouwer Boeing maatregelen. Het bedrijf heeft een ontwerpverbetering ontwikkeld voor de bevestiging van het zogeheten plug-in paneel, een type deur dat normaal gesloten blijft en enkel in noodgevallen wordt gebruikt.

De aanpassing voegt twee structurele onderdelen toe aan het paneel, bedoeld om te voorkomen dat het kan verschuiven of losraken als het correct is geïnstalleerd. Deze nieuwe bevestiging moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Naar verwachting zal het verbeterde ontwerp vanaf 2026 standaard worden ingebouwd in nieuwe toestellen. Bestaande vliegtuigen zullen achteraf moeten worden aangepast. De plug-in deur wordt niet alleen gebruikt in de 737 MAX 9, maar ook in de MAX 200, 737-900ER en de toekomstige 737 MAX 10.

De Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NTSB uitte tijdens een hoorzitting op maandag 24 juni scherpe kritiek op Boeing. Volgens de NTSB droegen onduidelijke instructies, gebrekkige training en een tekortschietende interne controle bij aan het incident met het losgeraakte paneel.

Boeing reageerde na afloop van de hoorzitting met de mededeling dat het bedrijf blijft werken aan verbeteringen in veiligheid en kwaliteitsbeheer binnen de organisatie. De ontwerpaanpassing voor de plug-in deur maakt deel uit van die bredere inspanning.