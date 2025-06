Fokker 100 moet snel wijken bij Qantas

Dochtermaatschappij QantasLink neemt zo snel als mogelijk afscheid van haar Fokker 100-vloot. De airline wijst daarvoor een andere type toestel aan dat de oude Fokkers moet vervangen.

Qantas-partner Network Aviation neemt binnenkort reeds vier Airbus A320’s over van Jetstar Asia; deze maatschappij kondigde aan haar operaties stop te zetten. Ter vervanging van haar oude Fokker-vloot voegt Qantas deze toestellen voor het eind van 2025 toe aan haar regionale airline. Ter vervanging van de andere machines heeft Qantas mid-life Embraer 190’s op het oog.

In totaal gaat het om veertien Embraer’s die de gehele Fokker 100-vloot moeten vervangen. Qantas wil dermate snel af van haar oude toestellen dat ze de pijlen richt op tweedehands vliegtuigen. Daarnaar is Qantas op dit moment op zoek en de luchtvaartmaatschappij verwacht de eerste machines tegen het einde van 2026 in ontvangst te kunnen nemen.

Volgens de topvrouw van QantasLink geldt de vlootvervanging als een belangrijke stap voorwaarts. ‘Deze vlootvernieuwing betekent een belangrijke vernieuwing in de toekomst van onze regionale luchtvaartmogelijkheden, en het staat garant voor onze toewijding aan het dienen van de kritieke mijnsectoren en regionale gemeenschappen in West Australië’, aldus Rachel Yangoyan.

Steeds minder

De Fokker 100 rolt al bijna drie decennia niet meer van de band, maar de regionale toestellen vliegen nog steeds rond. Het aantal vliegtuigen krimpt echter snel. Vooral in Australië en de West-Pacifische regio worden de toestellen ingezet voor het regionaal vervoer in dunbevolkte gebieden en ter ondersteuning van de lokale mijnindustrieën. Ook in Iran zijn ze te vinden.

Op dit moment is Alliance Airlines de grootste operator van de toestellen met een vloot van 25 Fokker 100’s. Deze maatschappij is gebaseerd in Brisbane en voert vooral vluchten uit in Noord-Australië. Ook Air Niugini (5) en Skippers Aviation (2) hebben het vliegtuig nog in hun vloot. Verder beschikt een vijftal Iraanse maatschappijen over de toestellen: Iran Air (3), Iran Aseman Airlines (7), Karun Airlines (5), Kish Air (2) en Qeshm Air (4).