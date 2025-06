Schiphol groeit door ondanks krimp

Hoewel het huidige demissionaire kabinet een maximaal aantal vluchtbewegingen voor Schiphol invoerde, blijft de nationale luchthaven de komende zomer groeien. Vooral het aantal passagiers stijgt.

Na een succesvolle NAVO-top, waarbij 42 regeringsvliegtuigen binnen 30 uur arriveerden en wederom vertrokken, werpt Schiphol-topman Pieter van Oord een blik op de komende zomer bij De Telegraaf. Ondanks een beperkt aantal vliegbewegingen, was het volgens Van Oord de afgelopen week drukker dan gebruikelijk. De oorzaak daarvan lag bij vollere vliegtuigen.

Datzelfde scenario ziet hij ook komende zomer terugkeren. Ondanks de aanstaande krimp verwacht Van Oord een erg drukke zomer. Volgens de Schiphol-topman ligt dat aan de maatschappijen; zij zullen grotere vliegtuigen inzetten en de capaciteit zoveel mogelijk benutten om zoveel mogelijk profijt te behalen uit het beperkt aantal slots.

‘Ook in de zomer zullen we zeven procent meer passagiers vervoeren, ondanks het feit dat we minder vliegbewegingen hebben dan in ons recordjaar 2019. Dat komt omdat luchtvaartmaatschappijen grotere toestellen inzetten,’ aldus Van Oord.

‘Activistisch aandeelhouder‘

Desondanks liggen er nog andere problemen op de loer. Schiphol beschikt bijvoorbeeld op dit moment niet over een natuurvergunning; die werd eerder dit jaar door de rechter vernietigd. Maar voor Schiphol vormt het geen probleem.

‘Andere bedrijven hebben hier misschien nog meer last van dan wij. Als er niets meer gebouwd kan worden, komt Nederland stil te liggen. Het demissionaire kabinet of het nieuwe kabinet zal dan toch met een werkbare oplossing moeten komen’, hoopt de president-directeur.

Bovendien heeft Schiphol te maken met de gemeente Amsterdam. De aandeelhouder wil een verdere krimp van haar luchthaven bewerkstelligen door naar de rechter te stappen. Volgens Van Oord is de luchthavendirectie in gesprek met deze ‘activistische aandeelhouder’ om in gesprek te blijven. De eerder ingevoerde tariefdifferentiatie levert daarbij resultaten op.

‘Het goede nieuws is dat onze nieuwe tariefstructuur per 1 april, waarbij vliegtuigen met meer geluid fors meer moeten betalen, leidt tot minder overlast. We komen binnenkort met de resultaten naar buiten, maar de luchthaven is stiller geworden in de april, mei en juni.’