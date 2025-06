Onjuist bericht aan Amerikaanse 777

Een Boeing 777-200 van United Airlines en een 777F van vrachtmaatschappij FedEx kwamen 21 juni vlak voor de kust van Canada bijna met elkaar in botsing.

Het eerste toestel, registratie N78002, vertrok die ochtend 10:15 uur lokale tijd met vluchtnummer UA879 vanuit Londen Heathrow op weg naar Houston George Bush Intercontinental Airport. Circa vier uur na take-off vloog de 777 bijna het Canadese luchtruim binnen. Op dat moment kwam de 777F, registratie N879FD, tegemoet vliegen. Dat vliegtuig was vertrokken vanuit het Amerikaanse Memphis op weg naar Parijs Charles de Gaulle.

De 777 van United Airlines (in het rood) kwam bijna in botsing met de 777F (eerste vliegtuig links van het rode) © Flightradar24.com

Onjuist CPDLC-bericht

De 777F vloog op een hoogte van (35.000 voet) 10.667 meter. De 777-piloten vroegen te klimmen van 10.367 naar 10.987 meter. Oceanic Control, de luchtverkeersleiders die zich buigen over het internationale luchtruim boven het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, reageerde met ‘stand-by’ waarna zij aan de hand van een Controller-Pilot Data Link Communication (CPDLC)-bericht de 777 naar TOPPS-waypoint stuurden. ‘De verkeersleider gaf een CPDLC-klaring rechtstreeks naar TOPPS, die onbedoeld een verandering in vlieghoogte naar FL360 (36.000 voet) omvatte’, valt te lezen in een rapport van Canadese TSB, dat is ingezien door Simple Flying.

TCAS-systeem grijpt in

Door de toestemming kwam de 777 op dezelfde hoogte als de 777F terecht. De luchtverkeersleider herkende onmiddellijk de fout en vroeg de piloten het CPDLC-bericht te negeren en terug te keren naar een hoogte van 34.000 voet. In de cockpit ging het Traffic Collision Avoidance System (TCAS)-systeem af. Dit systeem geeft transpondersignalen van vliegtuigen in de buurt af om piloten te waarschuwen voor het gevaar van botsingen in de lucht. Desondanks passeerden de 777 en de 777F elkaar op een minder dan de verplichte 304 meter, iets wat in luchtvaart onverhoopt door de jaren heen vaker gebeurt.