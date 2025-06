Verandering bij Transavia: ‘Dat is wat we willen’

Transavia maakt een einde aan het piekdalcontract, waarin het personeel zes weken per jaar geen werk had en geen salaris ontving.

Intussen maakten de werknemers in die weken wel aanspraak op een WW-uitkering van het UWV waarmee zij van dat geld in de zes vrije weken op vakantie konden. In die periode ontvingen zij 75 procent van hun salaris. Hoewel het personeel zes weken vrij had, behielden zij daarboven wel hun vrije dagen voor de resterende 46 weken. Na anderhalve maand vrij ging het personeel gewoon weer aan de gang bij Transavia.

Kritiek op 46-6-regeling

In maart dit jaar stuitte deze 46-6-regeling op kritiek. Eddy van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, noemde het toentertijd ‘onwenselijk’. De luchtvaartmaatschappij hoefde hierdoor in rustigere perioden geen mensen in te zetten. De regeling scheelde de belastingbetaler volgens Follow the Money jaarlijks 1,5 miljoen euro. Daar komt vanaf het najaar een eind aan. Daan Pijzel, hoofd bij Transavia, zegt in Het Financieel Dagblad dat het ‘mede onder druk van publiciteit en politiek’ besloten is het piekdalcontract af te schaffen. Hij stelt echter wel dat de constructie legaal was.

Niet iedere werknemer eensgezind

De afschaffing is een goede stap, vindt Chris van Elswijk van de vakbond VNC. ‘Een vast contract is zekerheid en dat is wat we willen’, zegt hij bij de NOS. ‘Per komend najaar worden de piekdalcontracten omgezet naar een vast contract, tenzij mensen aangeven dat ze komende winter vrij willen zijn.’ Toch staat niet iedere Transavia-medewerker te springen om de afschaffing. ‘Er zijn werknemers die zo’n contract nog steeds graag willen. Voor hen kijken we nu hoe we hun contracten gaan vormgeven’, zegt hij.