‘A321 stopte mogelijk te vroeg’

Een Boeing 787 van Vietnam Airlines kwam afgelopen vrijdagmiddag lokale tijd voor vertrek in botsing met een Airbus A321 van dezelfde luchtvaartmaatschappij.

Het toestel, dat te boek stond als vlucht VN7205, maakte zich op de luchthaven van Hanoi op om te vertrekken naar Ho Chi Minh-stad, een andere stad in Vietnam. Het had 259 passagiers aan boord. De Dreamliner taxiede over baan S1 richting startbaan 11R/29L. Op datzelfde moment kreeg de A321, met vluchtnummer VN1804 en klaar om op te stijgen naar Dien Bien, een stad in noordwesten van het land, de instructie van de luchtverkeersleiding om bij intersectie S3 te wachten.

Botsing vlak voor startbaan

De machine kwam daar tot stilstand maar stond, blijkt uit video’s die op de sociale media verschenen, deels op taxibaan S, waar de 787 eveneens langs moest. Op de video is te zien dat de rechter winglet van de Dreamliner in botsing kwam met de staart van de A321, waarna een stuk van het bovenste deel van de verticale stabilisator afbrak en op het asfalt viel. Brokstukken van de vleugeltip belandden op de taxibaan. De Northern Airports Authority laat aan Bao Tuoi Tre weten dat vermoed wordt dat de A321 te vroeg is gestopt op de taxibaan waardoor de twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen.

Minimale impact op vliegverkeer

Na de botsing ruimde het grondpersoneel van de luchthaven van Hanoi de brokstukken op. Zij werd daarbij ondersteund door de luchtverkeersleiding. Het incident had dan ook minimale impact op de operaties op het vliegveld. Alle inzittenden konden de toestellen zonder kleerscheuren verlaten. Hun bagage werd naar de aankomsthal gebracht. Zowel de 787 als de A321 zijn naar een afgelegen parkeerplaats op de luchthaven gereden voor inspectie. De Vietnamese burgerluchtvaartautoriteit doet onderzoek naar de oorzaak van het incident.