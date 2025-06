Airline levert tijdelijk vlucht in vanaf Schiphol

JetBlue vliegt komend winterseizoen tijdelijk niet tussen New York John F. Kennedy en Schiphol. In het zomerseizoen hervat de airline deze vlucht.

Vanaf 28 oktober dit jaar wordt de dagelijkse vlucht tussen beide steden stopgezet. De verwachting is dat op 28 maart 2026 de route hervat wordt. Simple Flying speculeert op basis van een analyse van Circium dat de bezettingsgraad op deze vluchten de boosdoener zou kunnen zijn. Uit de analyse blijkt dat tussen november 2024 en februari 2025 minder passagiers vervoerd werden dan in de zomer van vorig jaar. Bovendien zou deze afname mogelijk te verklaren kunnen zijn aan de lagere vraag in combinatie met lagere ticketprijzen naar de Verenigde Staten. Het loopt financieel al een langere tijd niet op rolletjes bij JetBlue. De CEO is vervangen en er wordt minder ingezet op de uitbreiding van het trans-Atlantisch netwerk.

Concurrentie op route

JetBlue is niet de enige aanbieder op de route Schiphol-New York John F. Kennedy en vice versa: ook KLM en Delta Air Lines bedienen deze. United Airlines vliegt vanuit New York Newark, een andere luchthaven in de Amerikaanse stad, naar Amsterdam en terug. Desondanks wordt de kanttekening gemaakt dat de bezettingsgraad niet per definitie een verband zou houden met de winstgevendheid van de route.

Wel of geen slots?

Sinds 2023 is JetBlue van de partij op de Noord-Hollandse luchthaven. De maatschappij startte met vluchten vanuit zowel Boston als New York naar Schiphol. Echter, de beoogde krimp maakte voor JetBlue veel onzeker. Sterker nog, niet lang na de eerste landing in Amsterdam leek de airline in het zomerseizoen van 2024 geen slots meer te kunnen verkrijgen. De luchtvaartmaatschappij liet het er niet bij zitten. Ze vroeg aan het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) indien de slots daadwerkelijk opgeheven zouden worden, of er sancties aan onder meer KLM opgelegd zouden kunnen worden. Uiteindelijk wist JetBlue toch slots te bemachtigen. Zij besloot wel de route Boston-Schiphol en vice versa in het winterseizoen van het afgelopen jaar tijdelijk te schrappen.