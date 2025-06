Voor het eerst Transavia 737-800 naar Wales

Nadat Transavia eerder dit jaar vier Boeing 737-700’s uitfaseerde, zijn sinds deze maand de -800’s aan de beurt.

Het eerste toestel was de machine met registratie PH-HZD. Het voerde 15 juni haar laatste commerciële vlucht uit vanaf Schiphol naar het Italiaanse Verona en terug. Na vijf dagen in Amsterdam aan de grond te hebben gestaan, vloog de 737 op 20 juni vanaf de Noord-Hollandse luchthaven in de richting van St. Athan, een luchthaven in Wales die voornamelijk gebruikt wordt voor de sloop van vliegtuigen. Transavia laat in een verklaring weten dat de machine hier uiteindelijk ontmanteld wordt.

Op St. Athan wordt de 737 ontmanteld © Flightradar24.com

Meer 737-800’s volgen

Na de PH-HZD volgen dit jaar nog vier machines van dit type. Het betreft de PH-HZE, -HZJ, -HZV en -HZX. Die eerste kwam volgens Planespotters.net in mei 1999 in dienst, terwijl die tweede precies een jaar later aan de vloot werd toegevoegd. De PH-HZV is in 2002 aan Transavia geleverd, net zoals de PH-HZX. Alle vier zijn momenteel nog operationeel voor de luchtvaartmaatschappij.

Einde aan 737NG-vloot

De uitfasering hangt samen met de vlootvernieuwing van Transavia. In 2021 sloot Air France-KLM een deal met Airbus om de 737NG-vloot uit te faseren en te vervangen door de A320/A321neo-familie. In december 2023 ontving de airline de eerste van dit type waarna in de maanden daarna meerdere (eigen) volgden. Afgelopen vrijdag verwelkomde de maatschappij de tiende neo. De verwachting is dat Transavia komende zomer nog twee exemplaren in dienst neemt, waarvan er een de Retro-livery gaat dragen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat in 2031 de volledige overstap naar de A320/A321neo-familie gemaakt is.