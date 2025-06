Uitzonderlijke extra landing nieuwe Zwitserse A350

In plaats van rechtstreeks naar Zürich Airport, Zwisterland, te vliegen moet de nieuwe aanwinst van Edelweiss, een Airbus A350, eerst een landing maken in Stuttgart, Duitsland.

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij voegt komende maand haar tweede A350 toe aan haar vloot. Het vliegtuig, registratie HB-IHC, staat momenteel aan de grond op de Spaanse vliegtuigstalling Teruel. Sinds januari 2024 is het vliegtuig volgens Planespotters.net in dienst van de Lufthansa Group. Op 24 augustus vorig jaar maakte de machine vanuit het Ierse Shannon een ferryvlucht naar Teruel. Vorige eigenaren waren Bank of Utah, LATAM Airlines (Brazilië) en Qatar Airways.

Niet in één keer naar Zürich

Edelweiss verwelkomt de tweede A350 naar verluidt komende maandag. Echter, in plaats van in één lijn naar Zürich te vliegen, de thuisbasis van de luchtvaartmaatschappij, wordt een ongebruikelijke extra landing in Stuttgart gemaakt. ‘De tussenstop in Stuttgart is gepland om de overdracht van de eigenaar van het toestel op Duitse bodem te voltooien’, licht een woordvoerder van Edelweiss toe bij de aeroTELEGRAPH.

Tweede A350 voor Edelweiss

Voor Edelweiss is de HB-IHC de tweede A350 van de zes in haar vloot. De airline nam in maart dit jaar haar eerste van dit type in ontvangst en zette die in eerste instantie in op short-haul-routes. Haar bemanning kon op deze wijze op dit toestel getraind worden. Het vliegtuig deed onder meer het Spaanse Tenerife, Ibiza en Palma de Mallorca aan, evenals Heraklion, een stad op het Griekse eiland Kreta. Inmiddels wordt het toestel ook op de route naar het Amerikaanse Las Vegas ingezet. De tweede A350 gaat volgens de woordvoerder van Edelweiss een andere bestemming aandoen: ‘De eerste vluchten naar Vancouver staan ​​momenteel gepland voor het einde van de eerste week van juli.’