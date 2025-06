Waarom de kleinere Boeing 737-700 bij Transvia en KLM er als eerst uitgaan

De Boeing 737-700 verdwijnt als eerste uit de vloten van KLM en Transavia vanwege een combinatie van economische en operationele factoren. Dit kleinere toestel, met plaats voor ongeveer 126 tot 149 passagiers, is minder rendabel geworden in vergelijking met grotere varianten zoals de 737-800. De hogere kosten per passagiersstoel, verminderde brandstofefficiëntie en beperkte flexibiliteit maken de 737-700 tot de logische kandidaat voor vlootvernieuwing. Beide Nederlandse maatschappijen vervangen deze toestellen geleidelijk door modernere alternatieven zoals de Boeing 737 MAX-serie.

Wat maakt de Boeing 737-700 anders dan andere 737-modellen?

De Boeing 737-700 onderscheidt zich vooral door zijn compactere afmetingen en lagere passagierscapaciteit. Met een lengte van 33,6 meter is dit toestel aanzienlijk korter dan de populaire 737-800 (39,5 meter) en de 737-900 (42,1 meter). Deze kleinere omvang vertaalt zich direct naar het aantal stoelen aan boord.

Bij KLM biedt de 737-700 plaats aan ongeveer 132 passagiers in een tweeklassenconfiguratie, terwijl Transavia met een volledig economy-indeling rond de 149 passagiers kan vervoeren. Ter vergelijking: de 737-800 kan tot 189 passagiers meenemen in een enkele klasse-opstelling. Dit verschil van bijna 40 stoelen heeft grote invloed op de winstgevendheid per vlucht.

De 737-700 heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in de KLM vliegtuigen vloot voor kortere Europese routes. Het toestel was ideaal voor bestemmingen met minder vraag of tijdens daluren. Transavia gebruikte de 737-700 vooral voor chartervluchten en seizoensgebonden routes waar de kleinere capaciteit voldoende was.

Waarom kiezen airlines ervoor om juist de 737-700 als eerste uit te faseren?

De beslissing om de 737-700 als eerste uit te faseren draait hoofdzakelijk om economische overwegingen. De operationele kosten per stoel liggen bij dit toestel hoger dan bij grotere modellen uit dezelfde familie. Piloten, cabinepersoneel en brandstofverbruik blijven relatief gelijk, maar verdeeld over minder passagiers resulteert dit in hogere kosten per persoon.

De verminderde flexibiliteit speelt ook een belangrijke rol. Op drukke routes kan een 737-800 meer passagiers vervoeren zonder extra vluchten, wat efficiënter is voor slotgebruik op drukke luchthavens. Tijdens piekmomenten missen airlines met de 737-700 potentiële inkomsten door de beperkte capaciteit.

Daarnaast zijn nieuwere toestellen zoals de Boeing 737 MAX aanzienlijk zuiniger in brandstofverbruik. De oudere motoren van de 737-700 verbruiken meer kerosine per passagierskilometer, wat niet alleen duurder is maar ook meer CO2-uitstoot betekent. In tijden van strengere milieueisen en hogere brandstofprijzen wordt dit verschil steeds belangrijker voor de winstgevendheid.

Hoe ziet het uitfaseringsproces er concreet uit bij KLM en Transavia?

Het uitfaseringsproces bij beide maatschappijen verloopt gefaseerd om de operatie niet te verstoren. KLM heeft aangekondigd de laatste 737-700 toestellen rond 2024-2025 uit dienst te nemen. De vliegtuigvervanging gebeurt geleidelijk, waarbij routes eerst worden overgenomen door bestaande 737-800 toestellen of nieuwe Boeing 737 MAX vliegtuigen.

Transavia volgt een vergelijkbaar tijdpad en vervangt de 737-700 vloot hoofdzakelijk door de modernere 737-800 en op termijn door de 737 MAX-serie. De planning houdt rekening met onderhoudsschema’s, waarbij toestellen die aan grote onderhoudsbeurten toe zijn als eerste worden uitgefaseerd.

De overgang wordt zorgvuldig gepland om capaciteitsproblemen te voorkomen. Routes worden geanalyseerd op passagiersaantallen en waar nodig aangepast. Personeel krijgt indien nodig bijscholing voor de nieuwe toestellen, hoewel de verschillen binnen de 737-familie beperkt zijn. Deze aanpak zorgt ervoor dat passagiers weinig merken van de 737-700 uitfasering.

Wat gebeurt er met de 737-700 toestellen na uitfasering?

Na uitdienstname bij KLM en Transavia krijgen de 737-700 toestellen verschillende bestemmingen. Veel van deze vliegtuigen vinden hun weg naar kleinere maatschappijen in ontwikkelende markten waar de vraag naar betaalbare tweedehands toestellen groot is. Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse airlines zijn vaak geïnteresseerd in goed onderhouden 737-700’s.

Een deel van de vloot ondergaat conversie tot vrachtvliegtuig. De passagierscabine wordt volledig gestript en vervangen door laadruimte. Deze omgebouwde toestellen zijn populair bij pakketdiensten en regionale vrachtmaatschappijen die kleinere ladingen vervoeren.

Toestellen die te oud zijn voor doorverkoop of ombouw worden gerecycled. Waardevolle onderdelen zoals motoren, landingsgestellen en avionica worden verwijderd voor hergebruik als reserveonderdelen. Het aluminium van de romp wordt gerecycled, waarbij tot 90% van het materiaal een nieuwe bestemming krijgt. Dit proces draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de luchtvaart Nederland.

Welke voordelen brengt het vervangen van de 737-700 voor passagiers?

Passagiers profiteren op verschillende manieren van de vervanging van de 737-700. Moderne toestellen zoals de Boeing 737 MAX bieden aanzienlijk stillere cabines dankzij verbeterde geluidsisolatie en stillere motoren. Het verschil is vooral merkbaar tijdens start en landing, wat het reiscomfort verhoogt.

De nieuwe toestellen beschikken over modernere klimaatbeheersing die de luchtvochtigheid beter reguleert en voor frissere lucht zorgt. LED-verlichting in de cabine kan worden aangepast aan verschillende fases van de vlucht, wat helpt bij het verminderen van jetlag op langere vluchten.

Veel nieuwe toestellen bieden ook verbeterde stoelen met meer beenruimte en betere ergonomie. Modernere bagagebakken zijn ruimer en makkelijker te gebruiken. Daarnaast beschikken nieuwere vliegtuigen vaak over USB-aansluitingen bij elke stoel en betere wifi-mogelijkheden, wat het verblijf aan boord aangenamer maakt.

Belangrijkste redenen achter de 737-700 uitfasering samengevat

De uitfasering van de Boeing 737-700 bij Nederlandse maatschappijen is het resultaat van verschillende factoren die samen de businesscase voor dit toestel ongunstig maken. De economische realiteit van hogere operationele kosten per passagier maakt de 737-700 minder aantrekkelijk in een competitieve markt waar elke euro telt.

Milieu-overwegingen spelen een steeds grotere rol in de KLM vlootmodernisering strategie. Nieuwere toestellen stoten significant minder CO2 uit per passagierskilometer, wat belangrijk is voor het behalen van klimaatdoelstellingen. De verbeterde brandstofefficiëntie vliegtuigen van de nieuwe generatie maakt niet alleen economisch maar ook ecologisch verschil.

De strategische keuze voor grotere toestellen binnen dezelfde vliegtuigfamilie biedt meer flexibiliteit in routeplanning en capaciteitsmanagement. Dit stelt KLM en Transavia vloot in staat om beter in te spelen op seizoensschommelingen en groeiende passagiersaantallen zonder het aantal vluchten te verhogen. Bij Up in the Sky blijven we deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en informeren we je over de laatste updates in de Nederlandse luchtvaart.