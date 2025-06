A319 landt op andere landingsbaan Schiphol

Een Airbus A319 van easyJet op weg naar Schiphol kreeg afgelopen vrijdagochtend tijdens de daling te maken met problemen met de besturing van het neuswiel.

Het toestel, registratie G-EZGO, begon haar werkdag met vlucht U2 8672 vanuit het Engelse Londen Gatwick in de richting van Amsterdam. Het steeg 6:25 uur lokale tijd op, bijna een halfuur later dan gepland, waarna het in noordoostelijke richting over de Noordzee op weg naar het Nederlandse luchtruim vloog. De machine bereikte een maximale hoogte van 23.000 voet (omgerekend ongeveer 7.000 meter). Circa een halfuur na take-off zette het vliegtuig de daling in.

Pan-Pan-signaal

De A319 zou een landing in noordelijke richting op de Aalsmeerbaan (18L/36R) maken. Echter, tijdens de daling merkten de piloten volgens AV Herald een probleem met de besturing van het neuswiel op. Zij gaven daarvoor een Pan-Pan-signaal af, een spoedoproep die echter niet wijst op ernstig of onmiddellijk gevaar. De vliegers lieten aan de luchtverkeersleiding weten dat ze gewoon konden landen, maar dat ze mogelijk de landingsbaan niet meteen zouden kunnen verlaten. Pas op de grond konden de piloten de besturing resetten waarna ze de route richting de G/H-gates zouden kunnen hervatten.

Korte tijd tot stilstand

Het toestel landde 45 minuten na vertrek veilig op Schiphol. Uit data van Flightradar24 blijkt dat de A319 eenmaal op de landingsbaan ongeveer vijf minuten stil stond alvorens deze te verlaten. De Aalsmeerbaan was overigens niet in gebruik voor het overige vliegverkeer. Dat landde op de Zwanenburgbaan (18C/36C). Op eigen houtje taxiede het vliegtuig naar de gates. De terugvlucht naar Londen Gatwick, die 8:55 uur alweer op de planning stond, kon gewoon volgens het vluchtschema doorgaan.