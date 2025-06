Krimp Schiphol: ‘Amsterdam vergeet de positieve impact’

De gemeente Amsterdam weegt de belangen van haar burgers en bedrijven onvoldoende in het debat over Schiphol. Er zijn voldoende Amsterdammers die met veel plezier gebruik maken van Schiphol, stelt Marnix Fruitema, voorzitter van branchevereniging BARIN.

Het debat over Schiphol richt zich enkel op het klimaat en de overlast voor omwonenden vindt Fruitema. Daarom stapt de ‘activistische’ wethouder Hester van Buren (PvdA) naar de rechter, na een motie van de Partij voor de Dieren die een meerderheid kreeg in de Amsterdamse raad. De raad wil Schiphol verder laten krimpen tot maximaal 400.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan 27.000 in de nacht.

Maar om die doelen te bereiken zijn nog voldoende andere paden te bewandelen vindt Fruitema. ‘We hebben immers op Europees niveau met elkaar afgesproken dat krimp slechts het laatste middel is indien andere maatregelen niet werken’, aldus Fruitema in Het Parool.

Positieve kant

Behalve de negatieve effecten heeft Schiphol ook een enorm positieve invloed op Amsterdam. De regio telt bijna een miljoen inwoners die met veel plezier gebruik maken van de nationale luchthaven. Bovendien, zonder Schiphol’s hubfunctie zouden veel bestemmingen onbereikbaar worden. KLM zou bijvoorbeeld slechts tien internationale bestemmingen overhouden.

‘De gemeenteraad, die natuurlijk het recht heeft om deze stap te nemen, gaat volledig voorbij aan de 870.000 inwoners uit Groot-Amsterdam die met veel plezier elk jaar gebruikmaken van Schiphol. De motie negeert bovendien de tienduizenden inwoners van Amsterdam die werken op of rondom Schiphol.’

Ook het vestigingsklimaat van Amsterdam profiteert van een goed bereikbare luchthaven. Een eerder onderzoek van Air France-KLM blijkt dat Schiphol goed is voor maar liefst 2,3 procent van het gehele Nederlandse BBP. De discussie over krimp van Schiphol toont zich ook al in de cijfers. Het aantal nieuwe bedrijven dat zich jaarlijks rondom Amsterdam vestigt, is afgenomen van 84 in 2023 tot 49 in 2024. ‘Een consequentie waar de Amsterdamse gemeenteraad met geen woord over spreekt’, aldus Fruitema.