Opnieuw Oekraïense F-16 verloren gegaan

Een F-16 van de Oekraïense luchtmacht is in de nacht van zondag op maandag niet teruggekeerd van een missie. Het toestel stortte neer tijdens het afslaan van een grootschalige Russische aanval.

De F-16, waarvan de registratie en herkomst onbekend zijn, steeg op tijdens een grootschalige drone- en raketaanval vanuit Rusland. Volgens de Oekraïense luchtmacht vuurde de piloot al zijn boordwapens af en slaagde hij erin zeven luchtdoelen neer te schieten. Bij het uitschakelen van het laatste luchtdoel verloor het vliegtuig echter hoogte, waarna het neerstortte. De piloot kwam hierbij om het leven.

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelensky reageert via X op de crash en de dood van zijn landgenoot. ‘Mijn condoleances aan zijn familie en strijdmakkers. Ik heb opdracht gegeven om de omstandigheden rond zijn overlijden te onderzoeken. De Oekraïense luchtvaart verdedigt heldhaftig de lucht. Bedankt aan iedereen die Oekraïne verdedigt.’

Afgelopen nacht vond volgens de Oekraïense luchtmacht de grootste aanval plaats sinds de grootschalige invasie in 2022. Gedurende de hele nacht vonden er aanvallen plaats waarbij 477 drones – het meerendeel Russisch-Iraanse “Shahed-drones” – en ruim zestig raketten van diverse ontwerpen werden afgevuurd op Oekraïne, aldus de luchtmacht.

Verlies

Het is voor de Oekraïeners niet de eerste keer dat ze een F-16 verliezen. De eerste toestellen bereikten halverwege 2024 bij de frontlinie en in augustus van dat jaar meldde de luchtmacht reeds het eerste verlies. Ook dit jaar verloor Oekraïne al twee toestellen, in april en mei. Dit is daarmee de vierde Oekraïense F-16 die crasht.